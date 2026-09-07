”Pericolele sunt aici!”. Marius Luican avertizează asupra AI înaintea alegerilor din România: Vorbim despre manipulare în masă

Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Sociologul Marius Luican avertizează că România are nevoie urgent de reguli pentru Inteligența Artificială.

Sociologul Marius Luican avertizează că Inteligența Arficială nu este un pericol al viitorului, ci o realitate a prezentului, care schimbă radical modul în care oamenii sunt abordați și influențați, chiar și-n procesele electorale. Acesta atrage atenția că Inteligența Artificială poate construi profile extrem de precise ale indivizilor, identificând nevoile și motivațiile acestora, la un nivel imposibil de atins prin metodele tradiționale.

”Pericolele nu ”urmează”, ”s-ar putea să fie”, nu! Pericolele sunt aici și, din punctul meu de vedere, necesită o reglementare urgentă. România nu poate să intre în procesele electorale din 2028, 2029 și 2030, fără reglementarea AI.

Până în acest moment, comunicarea, la modul general, și cea politică, și cea comercială, se adresa unor pachete de nevoie ale consumatorului structurate pe niște segmente. Nimeni nu avea capacitatea fizică să analizeze nevoile fiecărui individ în parte și să facă promisiuni și să declare că acoperă nevoile la nivel personal.

Odată cu apariția Inteligenței Artificiale, din punct de vedere tehnic, e foarte posibil astăzi. Insititutul pe care-l conduc a făcut o mulțime de studii pe zona de inteligență artificială în care am evaluat gradul de recomandare al Inteligenței Artificiale, asociat diferitelor tipuri de categorii, pe care noi, în mod istoric, le studiem în ultimii 10 - 20 de ani. Studiem consumatorii, nevoile lor, motivațiile de achiziție, ș.a.m.d.

Ceea ce am observat este că astăzi, când vorbim, Inteligența Artificială deja segmentează consumatorii în mod absolut fabulos. Inteligența Artificială generează profile până la nivel de individ absolut impecabile” spune sociologul Marius Luican, în interviul acordat DCNews, jurnalistului Val Vâlcu.

”Vorbim despre manipulare în masă”

În continuare, sociologul atrage atenția că ”Inteligența Artificială poate interoga fiecare individ și poate transmite mesaje pentru fiecare individ. Nu mai vorbim despre comunicare, ci despre manipulare în masă”.

”Ce se poate întâmpla și se va întâmpla dacă nu va fi reglementată (Inteligența Artifcială n.r.): un singur candidat va avea 1 milion de identități diferite, 2 milioane, 5 milioane, 10 milioane. Cât va fi nevoie! Din perspectivă tehnică, astăzi, când discutăm, lucrul acesta este posibil” mai atenționează Marius Luican.

Sociologul adaugă: ”În România, gradul de penetrare al Inteligenței Artificiale este undeva în jurul a 80%, absolut enorm! Ea nu a crescut, a explodat în ultimele luni”.