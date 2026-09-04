De ce nu se implică tinerii în politică? Rafael Barac-Bologa: Tranziția la viața de adult este foarte bruscă

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Tinerii se simt tot mai puțin reprezentați în societate și în politică.

Rafael Barac-Bologa a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu la DCNews, într-un interviu DCNews și DCNewsTV. Președintele Consiliului Tineretului din România a vorbit despre lipsa de reprezentare a tinerilor în societate și în forumurile decizionale, dar și despre eventuale soluții care ar putea fi aplicate.

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Tranziția de la mediul confortabil de acasă la viața de adult

"În sfera reprezentării, în domeniul nostru de activitate, toată lumea este conștientă de faptul că rezultatul nu depinde doar de eforturile pe care noi le depunem, pentru că sunt și alți actori implicați, mai decidenți ca noi. Prin asociere, aș putea spune că aproape toți ar putea fi reprezentați. Acum, faptul că într-o democrație nu toți cetățenii recunosc reprezentarea de care beneficiază, acesta e un lucru natural și normal. Ar fi impropriu să spunem că toate persoanele alese în funcții publice reprezintă toți oamenii, e discutabil. Acum, cu referirea la tineri, putem să vorbim și de reprezentarea lor în forurile decizionale și în politica propriu-zisă, nu doar în sisteme de reprezentare a intereselor civice cum suntem noi.

Aici nu e un secret pentru nimeni faptul că apetitul tinerilor pentru participarea la viața politică nu este unul foarte mare. Tranziția de la mediul confortabil de acasă, de la viața de copil sau adolescent la viața de adult, în care responsabilitatea civică a apărut, este foarte bruscă. Adică, nu avem în momentul de față exerciții civice pentru copii și adolescenți. Nu există nici la școală și nici în afara acesteia. Nu sunt exerciții care să pregătească viitorul cetățean și cred că de aici izvorăște problema lipsei de reprezentare pentru tineri. Ulterior, mai sunt o serie de motive generale și nu doar valabile pentru tineri. Cred că astăzi distanța dintre cetățean și mediul politic este foarte mare, nu doar dintre tineri și mediul politic", a explicat Rafael Barac-Bologa președintele Consiliului Tineretului din România.

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