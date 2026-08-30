Spitalul de Boli Infecțioase din Galați, o nouă etapă în infrastructura medicală

Foto: Facebook Costel Fotea

Se fac pregătiri pentru turnarea parterului noului pavilion medical de la Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" din Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Pe șantierul noului pavilion medical Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" din Galați sunt în plină desfășurare lucrările pregătitoare pentru turnarea plăcii de la parterul primei secțiuni a viitoarei unitățiu medicale. În paralel, se lucrează la coafarea și montarea armăturii pentru zidurile de sprijin ale celei de-a doua secțiuni a clădirii", a declarat liderul PSD Galați.

"Noul pavilion, realizat printr-o investiție de 17,3 milioane de lei a Consiliului Județean Galați, va avea o capacitate de 58 de paturi și va înlocui Pavilionul B, vechi de peste 100 de ani, care nu mai corespunde standardelor tehnice și medicale actuale necesare desfășurării activităților spitalicești.

Termenul de realizare - sfârșitul acestui an

Unitatea medicală, cu o suprafață de 1.200 mp, va fi finalizată până la sfârșitul acestui an și va include cabinete dotate cu echipamente de ultimă generație, saloane pentru pacienți și săli de tratament amenajate la cele mai înalte standarde.

Spitalul va fi dotat și cu un sistem automatizat de management (BMS), care va optimiza costurile de operare și va asigura controlul eficient al climatizării, încălzirii și iluminatului.

Reconstruim din temelii sistemul de sănătate din judțul Galați", precizează președintele PSD Galați, Costel Fotea.



