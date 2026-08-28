Cum să alegi corect ghiozdanul copilului pentru noul an școlar. Sfaturile unui fizioterapeut: Cel cu roți, mult mai agresiv pentru coloană

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Un fizioterapeut a explicat, într-o postare pe Facebook, cum a ales ghiozdanul copilului său pentru noul an școlar, după ce criterii s-a ghidat, dar și de ce trollerele alese de unii părinți sunt și mai periculoase pentru coloană decât ghiozdanele obișnuite.

Au mai rămas zile numărate până la începerea noului an școlar. În aceste zile, părinții fac ultimele pregătiri: cumpără rechizite, uniforme școlare și ghiozdane. Dacă în cazul caietelor, pixurilor sau hainelor, alegerea nu pare atât de grea, să alegi un ghiozdan potrivit poate fi o adevărată misiune. În fiecare an există discuții în spațiul public legate de faptul că elevii din clasele primare sunt nevoiți să care prea multe cărți și prea grele pentru corpurile lor firave.

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Fizioterapeut: Cum aleg ghiozdanul copilului meu. Marea păcăleală a trollerelor clasice!

În acest context, Ana-Maria Oprean, un fizioterapeut din Iași, a decis să explice, într-o postare pe pagina ei de Facebook, cum a ales, ca specialist, ghiozdanul fiului său în vârstă de 10 ani. Ea a mărturisit că băiatul ei își dorea neapărat un troller, dar pentru că ea știa deja că cele clasice, trase asimetric din spate, sunt mult mai agresive pentru coloană decât ghiozdanele simple, a trebuit să caute alte soluții.

"Anul acesta am pornit în căutarea ghiozdanului pentru copilul meu de 10 ani. Și, recunosc, deformarea profesională nu m-a lăsat să aleg pur și simplu după culoare, brand sau personajul preferat!

Când părinții văd că ghiozdanul celui mic cântărește o tonă, prima reacție este salvatoare: „Îi cumpăr un ghiozdan cu roți! Scăpăm de greutatea de pe spate”. Sună logic, nu?

Însă dorința clară a copilului meu – „Eu vreau troller!” – m-a făcut să analizez problema din punct de vedere medical și să găsesc o soluție pentru a-i îndeplini dorința, fără să-i pun spatele în pericol.

Ca fizioterapeut, trebuie să vă spun un adevăr supărător: biomecanica unui troller clasic, tras asimetric din spate, este de multe ori mai agresivă cu o coloană în creștere decât un rucsac purtat corect!", a scris Ana-Maria Oprean în postarea ei.

Ce se întâmplă, de fapt, în corpul copilului atunci când trage acel troller în fiecare zi? Risc de scolioză

Ulterior, fizioterapeutul a explicat ce se întâmplă, de fapt, în corpul copilului atunci când trage acel troller în fiecare zi.

"Rotația forțată a trunchiului (Torsiunea axială): Copilul nu merge drept. El trebuie să își răsucească umerii și trunchiul în sens opus direcției de mers. Această rotație continuă, combinată cu efortul de tracțiune, pune o presiune asimetrică pe discurile intervertebrale.

Mersul "strâmb" și riscul de scolioză: Priviți-vă copilul din spate - un umăr este ridicat și tras înapoi, celălalt este coborât. Repetată zilnic, această postură antrenează mușchii într-un dezechilibru important.

Micro-traume de la încheietură până la umăr: Toată forța de tracțiune este preluată de un singur braț. Fiecare groapă sau bordură trimite un șoc mecanic direct în încheietură, cot și în articulația umărului.

Problema scărilor din școală: Când clasa e la etajul 2, copilul va ridica acea greutate mare (ghiozdan + cadrul metalic integrat) cu o singură mână, realizând o flexie laterală bruscă a spatelui", a explicat fizioterapeutul.

Care ar fi totuși soluția corectă atunci când alegem ghiozdanul copilului?

Pentru a respecta și dorința copilului, dar fără a-i pune sănătate în pericol, fizioterapeutul a ales în cele din urmă un rucsac ergonomic care are și un cadru cu roți, dar detașabil, și care permite ca troller-ul să fie împins în față. Ana-Maria Oprean avertizează însă că alegerea unui ghiozdan bun este doar jumătate din ecuație.

"Ergonomia nu este doar o etichetă comercială. Înseamnă greutate minimă la gol, bretele late, buretate, curea toracică și de șold, dar mai ales flexibilitate. Așa am refuzat trollerul fix și am căutat un sistem hibrid modular: un rucsac ergonomic adevărat + un cadru cu roți care să poată fi detașat complet și… care să permită împingerea în față sau măcar alternarea corectă a mâinilor atunci când este tras!

"Un ghiozdan reglat greșit, încărcat haotic, folosit incorect, va deforma postura copilului"

Puține lecții? Scoatem cadrul și poartă doar rucsacul simplu pe spate, ultra-ușor. Multe manuale? Atașăm cadrul și îl transformăm în troller, dar învățăm copilul să îl împingă în față (ca pe un cadru mobil, dacă numărul de roți sau mărimea lor permite), sau măcar să nu îl tragă strâmb din spate și să alterneze mâinile!

Un ghiozdan bun este doar jumătate din ecuație. Dacă este reglat greșit sau încărcat haotic, folosit incorect, va deforma postura copilului. Ca fizioterapeut, eu nu mă uit doar la ghiozdan, mă uit la copil în timp ce îl poartă!", a mai scris femeia.

Cât trebuie să cântărească, de fapt, ghiozdanele copiilor

Reamintim că prof. dr. Ulici Alexandru, medic primar pe secția Ortopedie Pediatrică – Chirurgie Ortopedie Pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” explicase anterior, în cadrul unui interviu pentru DC NEWS, că rucsacul greu nu poate duce direct la scolioză și subliniase că mai periculos e atunci când elevul nu are bretelele reglate corect sau când duce ghiozdanul doar pe un umăr.

"Faptul că un copil duce zilnic un rucsac mai greu nu duce direct la scolioză. Mai grav este dacă acel rucsac nu este dus corect, dacă bretelele nu sunt reglate la același nivel sau dacă acesta este dus doar pe un umăr. Totuși, greutatea unui ghiozdan nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului", a explicat pe prof. dr. Ulici Alexandru.

Și el avertizase că ghiozdanele tip troller sunt foarte periculoase. Acesta pot fi greu de tras pe scări sau pe teren accidentat. În plus, chiar și fără conținut, ghiozdanele tip troller pot fi mai grele decât ghiozdanele tradiționale.

"La școala copilului meu elevii au un dulap în care își lasă manualele, rechizitele. Sunt utile pentru că nu le mai cară pe toate zilnic la școală și înapoi. S-ar putea face așa în orice școală din România, nu costă o avere un dulap, dar nu se vrea, nu există interes", ne-a mai spus medicul. Vezi mai mult AICI.