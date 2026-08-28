Pregătiți-vă aparatele de fotografiat! La BIAS 2026 veți putea surprinde un spectacol de neuitat. Avem show de drone

Agerpres

Bucharest International Air Show - BIAS 2026 se va desfășura în perioada 28-29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa 'Aurel Vlaicu' și Romaero, iar spectacolul aerian va reuni peste 200 de...

Bucharest International Air Show - BIAS 2026 se va desfășura în perioada 28-29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu și Romaero, iar spectacolul aerian va reuni peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate, informează Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), unul dintre organizatorii evenimentului.

„Cea de-a XVI-a ediție a BIAS este dedicată lui Traian Vuia, în anul în care România marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat, un moment care a înscris definitiv numele marelui inventator român în istoria aviației mondiale. Anul Vuia 2026 oferă BIAS ocazia de a celebra viziunea, curajul și spiritul inovator al pionierului român și de a pune în legătură începuturile aviației cu performanța aeronautică de astăzi. Prin această ediție, BIAS aduce un omagiu celui care a demonstrat că visul zborului poate deveni realitate și reafirmă, în fața unei audiențe internaționale, contribuția României la istoria și dezvoltarea aviației mondiale”, se arată în comunicat.

Prin edițiile precedente, BIAS și-a consolidat notorietatea pe scena internațională a marilor spectacole aeriene, devenind un eveniment important pentru formațiile de acrobație aeriană și pentru participanții care își doresc prezența în programul celor mai importante airshow-uri europene și internaționale. Reputația câștigată de BIAS contribuie, totodată, la promovarea României și a aviației românești în comunitatea aeronautică internațională, au transmis reprezentanții CNAB.

Frecce Tricolori și Turkish Stars

Ediția din acest an confirmă această evoluție prin prezența, la București, a două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume: Frecce Tricolori, formația oficială a Forțelor Aeriene Italiene, și Turkish Stars, formația de demonstrație aeriană a Forțelor Aeriene Turce.

Frecce Tricolori revine la BIAS după 14 ani și va evolua cu nouă aeronave MB-339, în timp ce Turkish Stars revine la București după opt ani și va participa cu aeronave NF-5.

Programul internațional include și participarea Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze, care revine la BIAS după participarea din 2024.

„Un alt moment de atracție este Rafale Solo Display al Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze, care revine la BIAS după participarea din 2024. Programul internațional este completat de Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei, care participă cu F/A-18 Hornet, una dintre cele mai cunoscute aeronave de luptă multirol din lume. Forțele Aeriene Germane participă cu două dintre aeronavele emblematice ale aviației militare europene - Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado. La BIAS 2026 participă, de asemenea, Forțele Aeriene Slovene, cu aeronavele Pilatus PC-9 și PC-9, cu demonstrație aeriană și expunere în static display”, se menționează în comunicat.

Spectacolul internațional este completat de participarea unor performeri consacrați ai aviației civile și sportive, între care Flying Dragons Team, formația poloneză de parapante motorizate, și Iacării Acrobați, una dintre formațiile reprezentative ale acrobației aeriene românești.

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Jurgis Kairys, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de acrobație aeriană din lume, este multiplu campion european și mondial și o figură emblematică a aviației sportive internaționale. Pilot lituanian, inginer aeronautic și pilot de încercare al companiei Sukhoi, Kairys a avut un rol important în dezvoltarea aeronavelor de acrobație Su-26, Su-29 și Su-31 și este autorul mai multor figuri de acrobație care îi poartă numele.

Forțele Aeriene Române vor deschide spectacolul aerian sâmbătă, 29 august, de la ora 10:00

„Publicul va putea urmări acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație cu aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IAR-330, într-un program care pune în valoare atât performanțele aeronavelor, cât și profesionalismul și pregătirea piloților militari români”, transmite CNAB.

Participarea Forțelor Aeriene Române va fi completată de o expoziție statică, unde vor putea fi văzute aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette și aeronava-școală IAK-52. Vor fi expuse, de asemenea, replica aeronavei Vlaicu II, macheta la scară 1:1 a avionului IAR-80, elicopterul IAR-317 Airfox, radarul TPS-79R și instalații Hawk și M903/Patriot, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie, precum și o autospecială EOD.

În program este inclus și un exercițiu tactic al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

„Participarea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne aduce în programul aerian al BIAS 2026 unul dintre momentele spectaculoase ale ediției: elicopterul S-70M Black Hawk va participa la un exercițiu tactic desfășurat împreună cu luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) din cadrul Poliției Române. (...) La sol, publicul va putea descoperi, în Static Display, aeronavele și elicopterele aflate în dotarea Inspectoratului General de Aviație - tehnică aeriană care, dincolo de spectaculozitatea pe care o oferă într-un airshow, este folosită în misiuni reale, complexe și extrem de solicitante, în sprijinul comunităților și al structurilor operative”, notează organizatorii.

Aeroclubul României va fi reprezentat de Hawks of Romania, formația de planoare White Wings și echipa de parașutiști Blue Wings, care va completa spectacolul aerian printr-o demonstrație de parașutism, după lansarea dintr-o aeronavă Cessna C208 Caravan. Programul mai include Solo Fox Display și Escadrila Zlin 526F, , iar aeronavele ușoare și ultraușoare ale Aeroclubului vor deschide programul zilei prin survoluri și demonstrații de zbor.

Aviația comercială va fi reprezentată de TAROM, Wizz Air, Animawings și HiSky. TAROM va participa cu un Boeing 737 la o demonstrație aeriană, iar Animawings va aduce în Static Display un Airbus A220.

Ce veți găsi în Zona de Static Display (aeronave la sol)

Zona de Static Display (aeronave la sol) le oferă spectatorilor posibilitatea de a vedea de aproape aeronave civile și militare, de a observa detalii tehnice și de a discuta cu specialiștii și reprezentanții organizațiilor participante.

Dimensiunea istorică a BIAS 2026 va fi reprezentată prin reproduceri la scară 1:1 ale unor aeronave care au marcat începuturile aviației românești, readucând în atenția publicului contribuția României la istoria mondială a zborului. Vizitatorii vor putea admira replica mașinii zburătoare realizate de Traian Vuia, precum și replica avionului Vlaicu II. Alături de acestea va fi prezentat BAC 1-11, primul avion comercial cu reacție produs în România, prin programul ROMBAC, un reper important al industriei aeronautice românești.

O componentă importantă a BIAS 2026 este Expoziția de Aviație Generală, dedicată companiilor, instituțiilor, organizațiilor, școlilor de aviație, producătorilor și furnizorilor de servicii din domeniul aeronautic.

„BIAS 2026 continuă tradiția unui eveniment care a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai importante spectacole aeriene din regiune, atrăgând participanți de prestigiu din aviația militară și civilă, precum și un public numeros din România și din străinătate. BIAS 2026 își propune să continue această tradiție și să confirme poziția Bucureștiului pe harta marilor spectacole aeriene internaționale. Pentru ediția din 2026, estimăm că numărul spectatorilor va depăși BIAS 2025, pe fondul unui program internațional de excepție și al diversității activităților pregătite pentru public”, conform CNAB.

Accesul publicului la BIAS 2026 este gratuit, iar organizatorii recomandă utilizarea transportului public, în condițiile în care locurile de parcare din apropierea Aeroportului Băneasa sunt limitate.

Pentru eveniment va fi introdusă linia specială de autobuz 737 BIAS, între Piața Victoriei și Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu. Autobuzele vor circula vineri, 28 august, la intervale de 15 minute, între orele 15:00 și 21:45, și sâmbătă, 29 august, la intervale de 10 minute, între orele 8:00 și 22:30.

Programul BIAS 2026



08:00 – Show aerian și expoziție de aviație

Accesul publicului.

09:00 – Slow Start

Zboruri ULM și demonstrații ale școlilor de zbor.

09:30 – Moto Show

Demonstrație moto – Doomstrike.

09:45 – Deschiderea oficială

Deschiderea oficială BIAS 2026.

10:00 – Start BIAS 2026

Participă Forțele Aeriene Române și Aeroclubul României.

În program: F-16 Fighting Falcon, IAR-330 Puma, C-27J Spartan și C-130 Hercules – Forțele Aeriene Române; Extra 330 SC – Șoimii României, Aeroclubul României; Blue Wings – parașutiștii Aeroclubului României din Cessna C208 Caravan; White Wings – Aeroclubul României.

11:00 – Air Show

Participă Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române, Forțele Aerospațiale Germane și Jurgys Kairys.

În program: Șoimii României; C-130 Hercules – lansare de parașutiști; Eurofighter Typhoon – Forțele Aerospațiale Germane; Jurgys Kairys – Lituania; S-70M Black Hawk – exercițiu tactic; IGAv – SIAS, Poliția Română.

12:30 – Air Show

Participă TAROM, Aeroclubul României, Iacării Acrobați, Germania și Wizz Air.

În program: Boeing B737 TAROM în formație cu Șoimii României; Iacării Acrobați; Grob G120TP – Grob Aircraft SE, Germania; Airbus A321neo – Wizz Air; Escadrila Zlin 526F – Aeroclubul României.

14:00 – Air Show

Participă Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole și Forțele Aeriene Române.

În program: F/A-18 Hornet – Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole; exercițiu tactic al Forțelor Aeriene Române.

15:00 – Air Show

Participă Turkish Stars, Forțele Aeriene Române, Forțele Aeriene Slovene, Forțele Aerospațiale Germane și Iacării Acrobați.

În program: Turkish Stars – Forțele Aeriene Turce; C-130 Hercules – Forțele Aeriene Române; Pilatus PC-9 – Forțele Aeriene Slovene; C-27J Spartan și IAR-330 Puma SOCAT – Forțele Aeriene Române; Panavia Tornado PA-200 – Forțele Aerospațiale Germane; Iacării Acrobați – România.

17:30 – Air Show

Participă Forțele Aeriene și Spațiale Franceze, Aeroclubul României și Forțele Aerospațiale Germane.

În program: Rafale Solo Display – Forțele Aeriene și Spațiale Franceze; White Wings – Aeroclubul României; Eurofighter Typhoon – Forțele Aerospațiale Germane.

18:30 – Air Show

Participă Frecce Tricolori, Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române, Iacării Acrobați și Jurgys Kairys.

În program: Frecce Tricolori – Forțele Aeriene Italiene; The Pelicans – Aeroclubul României; Șoimii României – Aeroclubul României; IAR-330 Puma – Forțele Aeriene Române; Solo Fox – Aeroclubul României; Air Bandits – Iacării Acrobați și Jurgys Kairys.

20:20 – Air Show

În program: Flying Dragons – Polonia; C-27J Spartan și F-16 Fighting Falcon – Forțele Aeriene Române; spectacol de drone.

21:00 – Foc de artificii

Încheierea spectacolului aerian, cu show de drone și foc de artificii.

21:00 – Concert BIAS 2026

22:00 – Final BIAS 2026

Începe numărătoarea inversă pentru BIAS 2027: 365 de zile.