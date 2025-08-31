Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto

La cel mai spectaculos show aviatic din România, BIAS 2025, unde avioanele rupeau cerul în două și oamenii filmau looping-uri cu telefoanele ținute strâmb, s-a înregistrat un fenomen... hai să-i zicem amuzant: Părinții au început să-și piardă copiii mai des decât își pierdeau semnalul la internet.

22. -imagine fara descriere- (bias-2025-copii_16017200.jpg)

La fiecare 30–40 de minute, în timp ce toată lumea aplauda o manevră spectaculoasă, se auzea vocea din boxe: „Atenție, s-a pierdut un copil”. Și fix atunci, în public, toți părinții ridicau ochii din cer și se uitau în jur, ca și cum și-ar fi amintit brusc: „Stai, parcă aveam și eu ceva mic după mine…”

2. DCNEWS... (bias-2025-09_47774000.jpg)

 

„Prima dată am zis că e o coincidență, dar după al cincilea copil anunțat, am început să cred că avem și un show paralel, acrobații aeriene sus și acrobații parentale jos”, a declarat o spectatoare care a jurat că la anul vine fără soț, „că și el se pierde mai des decât copilul”.

 

3. DCNEWS... (bias-2025_46336200.jpg)

 

În timp ce avioanele făceau tot felul de manevre, părinții făceau... dispariții. Avem bănuiala că e un fel de strategie: La următoarea ediție poate se fac două scene: Una pentru aviaone, alta pentru Lost & Found Junior”.

 

4. DCNEWS... (bias-2025--_55556900.jpg)

 

Era incredibil. În loc să te concentrezi pe avioane, trebuia să ții și scorul: „Ăsta e al treilea copil pierdut azi, hai că facem set complet!”. Mai lipsea să bage și grafica pe ecran, ca la meciuri: „Copii pierduți: 5. Copii găsiți: 4”. Mă rog, din fericire, scorul a fost egal, câți au fost pieduți, tot atâția găsiți. Manevrele de pierdere și recuperare a copilului au fost mai frecvente decât tonourile avioanelor.

5. DCNEWS... (bias-2025-67_16198000.jpg)

 

E singurul festival unde nu-ți pierzi telefonul, dar sigur îți pierzi copilul. La BIAS 2025 s-au văzut zboruri spectaculoase, manevre de finețe și multă adrenalină. Dar adevăratul spectacol s-a dat la sol, unde părinții au demonstrat că, atunci când ridică ochii spre cer, uită complet de „piloții” lor juniori. Și nu-i putem acuza de nimic pe părinți! Piloții au făcut show total, așa că părinții au fost îndreptățiți să-și piardă copiii, pentru câteva minute, pentru că totul a fost prea frumos.

 

6. DCNEWS... (bias-444_95914800.jpg)

 

Propun ca la ediția de anul viitor, în programul oficial, după „Demonstrație de acrobație aeriană”, să avem și rubrica „Recuperare copii în direct”. Că oricum e la fel populară ca orice acrobație în aer.

 

7. DCNEWS... (bias-2025-7_52482900.jpg)

 

Unii părinți au găsit soluția supremă ca să nu ajungă vedete la microfon: Își țineau copiii în cârcă. Așa, sigur nu se mai pierdeau. Imaginea era genială: În timp ce show-ul era pe cer, pe sol zeci de tați defilau cu copii în spinare, ca niște piloți cu parașuta deja instalată.

 

8. DCNEWS... (bias-2025-6_22821500.jpg)

 

9. DCNEWS... (bias-20256_99764700.jpg)

 

10. DCNEWS... (bias-2026-8_83708100.jpg)

 

11. DCNEWS... (bias-55_65912900.jpg)

 

12. DCNEWS... (bias-2025-1_27584400.jpg)

 

13. DCNEWS... (bias-202-5011_97200000.jpg)

 

14. DCNEWS... (bias-2025-111_86520700.jpg)

 

15. DCNEWS... (bias-2025-8_61689200.jpg)

 

16. DCNEWS... (bias-2025-4_58373600.jpg)

 

17. DCNEWS... (bias-2025-1_49277400.jpg)

 

18. DCNEWS... (bias-2025-9_45685400.jpg)

 

19. DCNEWS... (bias-111_47254300.jpg)

20. -imagine fara descriere- (copil-bias_67025600.jpg)

 

21. -imagine fara descriere- (bias-2025-6_33109000.jpg)

 

23. -imagine fara descriere- (bias-2025-copii_17115900.jpg)

