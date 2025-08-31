Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto

La cel mai spectaculos show aviatic din România, BIAS 2025, unde avioanele rupeau cerul în două și oamenii filmau looping-uri cu telefoanele ținute strâmb, s-a înregistrat un fenomen... hai să-i zicem amuzant: Părinții au început să-și piardă copiii mai des decât își pierdeau semnalul la internet.

La fiecare 30–40 de minute, în timp ce toată lumea aplauda o manevră spectaculoasă, se auzea vocea din boxe: „Atenție, s-a pierdut un copil”. Și fix atunci, în public, toți părinții ridicau ochii din cer și se uitau în jur, ca și cum și-ar fi amintit brusc: „Stai, parcă aveam și eu ceva mic după mine…”

„Prima dată am zis că e o coincidență, dar după al cincilea copil anunțat, am început să cred că avem și un show paralel, acrobații aeriene sus și acrobații parentale jos”, a declarat o spectatoare care a jurat că la anul vine fără soț, „că și el se pierde mai des decât copilul”.

În timp ce avioanele făceau tot felul de manevre, părinții făceau... dispariții. Avem bănuiala că e un fel de strategie: La următoarea ediție poate se fac două scene: Una pentru aviaone, alta pentru Lost & Found Junior”.

Era incredibil. În loc să te concentrezi pe avioane, trebuia să ții și scorul: „Ăsta e al treilea copil pierdut azi, hai că facem set complet!”. Mai lipsea să bage și grafica pe ecran, ca la meciuri: „Copii pierduți: 5. Copii găsiți: 4”. Mă rog, din fericire, scorul a fost egal, câți au fost pieduți, tot atâția găsiți. Manevrele de pierdere și recuperare a copilului au fost mai frecvente decât tonourile avioanelor.

E singurul festival unde nu-ți pierzi telefonul, dar sigur îți pierzi copilul. La BIAS 2025 s-au văzut zboruri spectaculoase, manevre de finețe și multă adrenalină. Dar adevăratul spectacol s-a dat la sol, unde părinții au demonstrat că, atunci când ridică ochii spre cer, uită complet de „piloții” lor juniori. Și nu-i putem acuza de nimic pe părinți! Piloții au făcut show total, așa că părinții au fost îndreptățiți să-și piardă copiii, pentru câteva minute, pentru că totul a fost prea frumos.

Propun ca la ediția de anul viitor, în programul oficial, după „Demonstrație de acrobație aeriană”, să avem și rubrica „Recuperare copii în direct”. Că oricum e la fel populară ca orice acrobație în aer.

Unii părinți au găsit soluția supremă ca să nu ajungă vedete la microfon: Își țineau copiii în cârcă. Așa, sigur nu se mai pierdeau. Imaginea era genială: În timp ce show-ul era pe cer, pe sol zeci de tați defilau cu copii în spinare, ca niște piloți cu parașuta deja instalată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News