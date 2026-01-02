Vânătăile de pe mâinile lui Trump, explicate de un cardiolog: Ce NU ar trebui să facă președintele american

Un interviu acordat de președintele american Donald Trump, la începutul anului, a reaprins controversele legate de starea sa de sănătate, după ce acesta a dezvăluit că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât cea recomandată de medici.

Medicul personal al lui Trump, dr. Barbabella, i-a prescris acestuia aspirină pentru „prevenție cardiacă”. Totuși, recomandarea a stârnit critici din partea specialiștilor.

Vânătăile de pe mâinile lui Trump, explicate

„Este complet contraindicat!”, a spus medicul primar cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu.

Medicul a spus că aspirina nu mai este indicată pentru prevenția primară a bolilor cardiovasculare, mai ales în ceea ce privește persoanele în vârstă. Mai mult, cele mai recente dezvăluiri ale lui Trump explică un subiect intens mediatizat în spațiul public, în ultimele luni: vânătăile de pe mâinile președintelui.

„Din spusele domnului Trump și din rapoartele remise presei aflăm că Președintele este sănătos tun și la vârsta de 79 de ani se simte mai bine ca niciodată. În consecință ne întrebăm de ce i s-a prescris de fapt aspirină pentru că începând din 2019 toate ghidurile de practică medicală, inclusiv cele americane, atenționează că aspirina NU trebuie folosită pentru prevenția primară a bolilor cardiovasculare. (...) Persoanele sub 60 de ani cu risc scăzut de infarct sau AVC NU au indicație de aspirină iar la peste 70 de ani aceasta este chiar CONTRAINDICATĂ din cauza riscului crescut de hemoragii gastrointestinale sau cerebrale. La aceste concluzii s-a ajuns în 2018 când au fost publicate trei mari studii (ASPREE, ARRIVE și, respectiv ASCEND) care au ajuns la aceste concluzii. Deci... de ce i s-a prescris domnului Trump, la aproape 80 de ani, aspirină dacă el este sănătos tun? Aflăm că doza prescrisă (sau cea pe care o ia Trump - nu apare clar) este de 325 mg/zi. Doza recomandată este însă undeva între 81-100 mg/zi. La această doză efectul de prevenire a formării de cheaguri de către aspirină este maxim. O doză mai mare NU subțiază sângele mai mult. Singurul efect este creșterea riscului de hemoragii digestive și (Doamne ferește!) de hemoragii cerebrale”, a punctat medicul.

„Domnul Trump declară senin că el ia o doză și mai mare de aspirină pentru că "vrea ca în inima lui" să curgă sânge subțire" și sugerează, retoric, că are sens ceea ce face. Sigur că are sens dar este sensul unei tentative zilnice de autoagresiune prin comportament semidoct. În consecință misterul vânătăilor remarcate pe mâinile domnului Trump și mediatizat de presă este rezolvat: supradozaj de aspirină la o persoană cu contraindicație la aspirină. Doar așa poți să te pomenești cu vânătăi și nu doar prin "foarte multele strângeri de mână" prezentate ca explicație oficială”, a mai explicat el.

Când poate fi administrată aspirina

Aspirina poate fi utilizată „DOAR în cazuri selectate (ex: persoane între 40–59 ani cu risc cardiovascular calculat conform scorurilor de risc ale cardiologilor de peste 10%, dar fără risc mare de sângerare)”, a adăugat medicul.

De ce ar lua Trump aspirină

Motivul pentru care Trump ia aspirină rămâne un „mister”, mai spune dr. Tatu-Chițoiu: „ori NU are indicație (mai degrabă contraindicație) situație în care aspirina ar trebui scoasă, ori, de fapt, domnul Trump are indicație pentru așa ceva iar starea sa de sănătate nu este chiar perfectă”.

Totuși, medicul mai sugerează că folosirea aspirinei de către Trump, la vârsta de 79 de ani, are sens doar pentru „prevenție secundară”, adică pentru prevenirea recidivelor sau a complicațiilor unei boli cardiovasculare existente sau preexistente. Concret, această recomandare este pentru cei care au suferit un infarct, un accident vascular cerebral (AVC) sau au fost diagnosticați cu cardiopatie ischemică, fie cei care au deja implantate stenturi sau au arteriopatie periferică.

Și în aceste condiții, mai adaugă medicul, doza de 325 mg este de trei ori mai mare decât cea eficace și recomandată. Iar Trump a dezvăluit, recent, că el ia o doză și mai mare.

„Încep să mă întreb dacă nu cumva aceștia din urmă sunt simpatizanți ai Partidului Democrat...”, a încheiat medicul postarea de pe Facebook.