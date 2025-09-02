Donald Trump a răspuns zvonurilor privind starea sa de sănătate

Președintele american a reacționat la speculațiile privind sănătatea sa, răspândite recent pe rețelele de socializare.

Președintele Donald Trump a declarat marți, 2 septembrie, că informațiile apărute pe rețelele de socializare despre starea sa de sănătate sunt neadevărate, afirmând că a fost ocupat pe parcursul weekendului de Ziua Muncii oferind interviuri presei și vizitându-și clubul de golf din Virginia, relatează Reuters.

„Am fost foarte activ în weekend”, a spus Trump jurnaliștilor din Biroul Oval. Întrebat dacă este la curent cu aceste relatări, el le-a numit „false”.

Pe 17 iulie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump prezenta umflături la nivelul picioarelor și vânătăi pe mâna dreaptă, după ce mai multe fotografii l-au arătat cu gleznele umflate și cu machiaj care îi acoperea parțial mâna.

Problemele de sănătate ale președintelui american

Medicul său, Sean Barbabella, a precizat într-o scrisoare publicată de Casa Albă că testele au confirmat că problema de la picior se datorează „insuficienței venoase cronice”, o afecțiune benignă și comună, în special la persoanele peste 70 de ani.

Doctorul a mai spus că vânătăile de pe mână sunt consistente cu iritații minore ale țesuturilor moi, cauzate de frecventele strângeri de mână și de utilizarea aspirinei, pe care Trump o ia ca parte a unui „regim standard de prevenție cardiovasculară”.

De atunci, Casa Albă a minimalizat îngrijorările legate de sănătatea lui Trump, afirmând că acesta gestionează problema fără a oferi detalii despre tratamentul aplicat.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a devenit în ianuarie cel mai în vârstă președinte din istoria Statelor Unite la momentul învestirii.

