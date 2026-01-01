Trafic blocat pe DN1, Hula Bradului, Sibiu, după un accident cu trei mașini

Traficul rutier este blocat joi pe Drumul Naţional 1, în zona Hula Bradului, Sibiu, din cauza unui accident rutier.
Mai exact, blocajul este la kilometrul 292, în zona Hula Bradului, după ce trei mașini au fost într-un accident, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.
Primele informaţii arată că există persoane, din cele trei autovehicule, care "au nevoie de evaluare medicală", a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
La locul accidentului s-au deplasat două echipaje SMURD, un echipaj de la Ambulanţă şi trei autospeciale, notează Agerpres.
