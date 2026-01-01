€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Trafic blocat pe DN1, Hula Bradului, Sibiu, după un accident cu trei mașini
Data publicării: 13:14 01 Ian 2026

Trafic blocat pe DN1, Hula Bradului, Sibiu, după un accident cu trei mașini
Autor: Darius Mureșan

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Traficul rutier este blocat joi pe Drumul Naţional 1, în zona Hula Bradului, Sibiu, din cauza unui accident rutier.

Mai exact, blocajul este la kilometrul 292, în zona Hula Bradului, după ce trei mașini au fost într-un accident, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Trei oameni au nevoie de evaluare medicală

Primele informaţii arată că există persoane, din cele trei autovehicule, care "au nevoie de evaluare medicală", a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

La locul accidentului s-au deplasat două echipaje SMURD, un echipaj de la Ambulanţă şi trei autospeciale, notează Agerpres.

Vezi și - Val de incendii în noaptea de Anul Nou. Bloc din Dorohoi, cuprins de flăcări din cauza jarului rămas de la artificii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident rutier
sibiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Oraș european mutat clădire cu clădire, pe fondul cererii ridicate de minerale
Publicat acum 4 minute
A murit Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza. "Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată"
Publicat acum 10 minute
Trafic blocat pe DN1, Hula Bradului, Sibiu, după un accident cu trei mașini
Publicat acum 20 minute
Îndemnurile Patriarhului Daniel la început de an nou 2026. Ce urare a făcut românilor
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cod Galben de vreme severă: ninsoare, vânt puternic și polei. ANM, zonele vizate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Publicat pe 30 Dec 2025
Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 21 ore si 20 minute
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close