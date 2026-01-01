Val de incendii în noaptea de Anul Nou. Bloc din Dorohoi, cuprins de flăcări din cauza jarului rămas de la artificii

De cele mai multe ori, incendiile au izbucnit din cauza manipulării necorespunzătoare a artificiilor , a neglijenței sau a anumitor defecțiuni.

Incendiu la o locuinţă din Deva, în noaptea de Revelion

Pompierii deveni au fost solicitaţi în noaptea de Revelion 22026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă, aflată pe strada Roci din municipiul Deva, transmite ISU Hunedoara.

De urgenţă, spre locul indicat au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.

La sosirea echipajelor operative, ardeau generalizat acoperişul casei şi elemente din terasă, pe o suprafaţă de aproximativ 70 de metri pătraţi, cu posibilitatea de extindere a flăcărilor la întreaga construcţie.

Misiunea pompierilor a fost de circa două ore şi jumătate, incendiul a fost lichidat în limitele găsite şi, din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cel mai probabil, incendiul s-a produs din cauza unei defecţiuni la instalaţia electrică.

Recomandarea ISU

ISU le recomandă cetăţenilor să nu utilizeze instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, reparaţiile la instalaţiile electrice să fie executate doar de personal autorizat, să nu fie suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor, să nu fie utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate. De asemenea, se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă

Incendii în localităţile Dumbrăviţa şi Măneuţi, Suceava, în noaptea de Revelion

De exemplu, o casă din Dumbrăviţa a ars complet, în noaptea de Revelion 2026, ca urmare a unui incendiu cauzat de supraîncălzirea coşului de fum, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

"La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la locuinţa învecinată. Incendiul a fost lichidat la ora 3:00. Casa de locuit, cu bunurile din interior, a ars în totalitate, pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi. Flăcările au izbucnit din podul casei de locuit, iar cauza probabilă fost efectul termic, generat de coşul de fum amplasat necorespunzător faţă de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuinţa învecinată, cu bunurile aferente", au transmis oficialii ISU Suceava.

Incendiu izbucnit din cauza artificiilor

Totodată, militarii Detaşamentului de pompieri Rădăuţi, alături de lucrătorii Serviciilor Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localităţile Frătăuţii Vechi, Frătăuţii Noi, Bilca şi Gălăneşti, au intervenit, în noaptea de Revelion 2026, cu şapte autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, cu scopul de a stinge un incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Măneuţi.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat două construcţii anexe şi o parte din acoperişul casei. Flăcările erau extinse şi la o anexă din vecinătate. De asemenea, exista pericolul de propagare la întreaga locuinţă, dar şi la construcţiile de pe proprietatea învecinată.

"Au ars o magazie şi o bucătărie de vară, cu bunuri materiale din interior, pe o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi. De asemenea, s-a degradat acoperişul casei de locuit, pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi. Flăcările au afectat şi laterala unui depozit de furaje, aflat pe proprietatea învecinată, pe aproximativ 40 de metri pătraţi", au tranmis pompierii din Suceava.

În acest caz, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza manipulării necorespunzătoare a artificiilor.

Incendiu în Botoşani, în prima zi a anului la un bloc din municipiul Dorohoi din cauza artificiilor

Un incendiu s-a produs, joi, în prima zi a anului, într-un bloc de locuinţe din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, incendiu s-a manifestat la o terasă de la primul etaj. Două persoane, tată şi fiu, au fost evacuați.

"La faţa locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. Aceştia au constatat că ardea o porţiune din podeaua de lemn a unei terase situate la etajul I, incendiul fiind însoţit de degajări mari de fum". Proprietarul locuinţei şi fiul acestuia au fost evacuaţi preventiv de către pompieri, deoarece fumul a pătruns în apartament. Până la sosirea forţelor de intervenţie, alţi zece locatari au ieşit din bloc", au transmis oficialii ISU.

Toate persoanele au fost evaluate la faţa locului de echipajul SMURD, fără a necesita îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, incendiul s-a produs după ce materialele combustibile de pe terasă s-au aprins de la jarul rămas în urma utilizării artificiilor.

Două minore din Mureș, la spital cu arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit la o casă

Două minore din Târgu Mureş, în în vârstă de 13 şi 16 ani, au ajuns a spital, în noaptea de miercuri spre joi, cu arsuri grave, după ce un incendiu a cuprins casa în care se aflau.

"Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit situată pe strada Fânaţelor, în municipiul Târgu Mureş (...). În urma evenimentului au rezultat două victime de gen feminin, ambele minore, în vârstă de 13 şi 16 ani. Una dintre acestea se află în stare gravă (cod roşu), prezentând arsuri la nivelul feţei şi membrelor superioare, iar cealaltă este încadrată ca victimă cod galben, cu arsuri la nivelul spatelui. Ambele au fost preluate de echipajele medicale pentru îngrijiri de specialitate", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, locotenent Alexandra Căluşeri.

Incendiul a afectat o anexă gospodărească şi o parte din acoperişul casei, pe o suprafaţă de aproximativ 80 de metri pătraţi.

Potrivit reprezentantei ISU Mureş, la faţa locului au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Cauzele incendiului urmează să fie stabilite.

În aceeaşi noapte, pompierii militari de la Detaşamentul de Pompieri Sighişoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Şaeş, comuna Apold.

La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Locuinţa, cu o suprafaţă de aproximativ 100 mp, a ars în totalitate, nefiind, din fericire, anunţate victime.

O femeie şi un bărbat din Giurgiu, intoxicaţi cu fum

O femeie şi un bărbat, cu vârste de aproximativ 60 de ani, din municipiul Giurgiu, intoxicaţi cu fum, au fost preluaţi de echipajele medicale şi transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă, în seara de Revelion, după ce casa le-a luat foc din cauza fumatului în locuri neprotejate corespunzător.

"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această seară pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit într-o casă de pe Uliţa Câlniştei, din municipiul Giurgiu. La caz s-au deplasat pompierii cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, dar şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi poliţia. O femeie şi un bărbat, cu vârste de aproximativ 60 de ani, intoxicaţi cu fum, au fost preluaţi de echipajele medicale şi transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta atât în interiorul locuinţei, cât şi la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de aproximativ 25 de metri pătraţi. Două butelii au fost evacuate din încăperi, fiind înlăturat astfel pericolul de explozie", se arată într-un comunicat al ISU Giurgiu, notează Agerpres.

Au ars mobilier, articole textile şi alte bunuri. Totodată, s-au deteriorat tavanele şi pereţii a două camere. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul în locuri neprotejate corespunzător.

Reamintim că ieri IGSU a transmis mai multe recomandări despre cum să ne petrecem Revelionul în siguranță, tocmai pentru a evita astfel de incidente.