Data actualizării: 23:05 19 Feb 2026 | Data publicării: 22:53 19 Feb 2026

Tinerii pentru care Guvernul vrea să dea încă 1000 de lei/lună în plus la salariu
Autor: Roxana Neagu

salariu bani portofel Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

Prima de la Guvern ar urma să se ridice la nu mai puțin de 27.000 de lei/tânăr.

Este vorba despre tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu și-au finalizat studiile și care nici nu au intrat în câmpul muncii. Guvernul vrea să-i atragă în mediul profesional prin prime de stabilitate. Ei sunt cei care ar urma să primească 1.000 de lei/lună în primul an și 1.250 de lei/lună în al doilea an. 

Proiectul este lansat de către Ministerul Muncii și prevede pentru tinerii care se află ”în afara sistemului” - deci nici nu învață, nici nu muncesc- o primă de stabilitate de 27.000 de lei la primul loc de muncă cu contract pe perioadă nedeterminată. Sprijinul financiar nu se va impozita, dar va fi acordat eșalonat, pe lângă salariu. În primul an va fi de 1.000 de lei, ca din al doilea să ajungă la 1.250 de lei. Există o singură condiție: tinerii să-și păstreze locul de muncă. În paralel, și angajatorul urmează să primească 2.250 de lei/lună pentru fiecare persoană angajată din categoriile vulnerabile. 

Persoanele peste 45 de ani care beneficiază de sprijin

Măsuri de sprijin vor fi introduse și pentru cei peste 45 de ani. ”Se extind categoriile de beneficiari ai măsurilor active de ocupare pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, adică și șomeri între 45 și 50 de ani, mame cu cel puțin trei copii minori în întreținere și persoane care au executat o măsură privativă de libertate” a explicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului. 

salariu
prima angajare
tineri
someri

salariu
prima angajare
tineri
someri
