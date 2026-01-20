”Eu cred că o să ne ia casele”. Bogdan Chirieac, după propunerile Guvernului Bolojan: O să trăim cum voia USR - fericiți, în grupuri

Un proiect de lege aflat încă în faza de propunere a stârnit reacții puternice și temeri serioase în spațiul public, pe fondul presiunilor economice tot mai mari resimțite de populație. Inițiativa, venită din zona Ministerului Dezvoltării, deschide o discuție sensibilă despre modul în care statul își poate recupera datoriile de la cetățeni și despre limitele până la care aceste mecanisme pot merge fără a produce efecte sociale grave. Într-un context deja marcat de scumpiri, taxe mai mari și o fragilizare vizibilă a clasei de mijloc și a micilor antreprenori, miza acestui demers legislativ capătă o greutate suplimentară.

Proiectul prevede ca românii care au datorii la stat, fie că vorbim de taxe, impozite sau amenzi neplătite, să poată fi executați silit prin intermediul unor entități terțe: recuperatori de creanțe, firme specializate sau executori judecătorești. Elementul care ridică cele mai multe semne de întrebare este nivelul comisioanelor percepute de acești intermediari, care poate ajunge până la 40% din suma datorată. În practică, acest mecanism ar putea duce la rostogolirea accelerată a datoriilor, transformând obligații inițial gestionabile în poveri imposibil de susținut și, în unele cazuri, în adevărate falimente personale.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Așa să fie, dar totuși, cu firmele alea de stat ce facem în sensul acesta?"

"Eu nu cred că o să ne ia casele. Soluția o să fie să le dăm noi de bună voie ca să fim liniștiți. Mă rog, și comuniștii au făcut-o, numai că ei n-au apelat la recuperatori, ci le-au luat pur și simplu. Și asta e o variantă! Problema mare e acel 40%. Dacă asta e taxa pe an, la un impozit de 1000 de lei, că d-astea de 500 nu mai sunt acum, dacă vorbim de impozitul local, înseamnă încă 400 de lei în plus pe an. Nu e problema cu casa, problema e alta, în opinia mea. Dacă pe mine mă execuți, vin recuperatorii, am sau n-am bani, trebuie să dau la stat; cu firmele alea de stat care au datorii de zeci de milioane de lei, cu ăia ce faci? Spune-mi ce faci cu ei. O să trăim toți fără proprietăți, în comuniuni, așa ca pe vremuri, cum voiau 'ai mei de la USR' acum ceva ani, când ne spuneau, prin marile voci progresiste și din mediul internațional, că nu o să mai avem nimic și o să fim fericiți. Nu e problemă. Așa să fie, dar totuși, cu firmele alea de stat ce facem în sensul acesta? Noi ne aflăm într-un moment foarte sensibil în societatea românească, având în vedere toate măsurile care au venit în ultimul timp. Eu nu cred că există un plan la Bruxelles menit să naționalizeze casele românilor, dar nici nu știu cât sunt în beneficiul românilor și nu știu cât o să mai fie suportate, să știți", a comentat Bogdan Chirieac.

Declarația la care face referire Bogdan Chirieac: ”Aș desființa agricultura și nu aș domestici animalele. Cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenți ai vânătorilor și culegătorilor, nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”. Aceasta aparține unei apropiate a lui Dacian Cioloș, Oana Bogdan, numită roata motrice din spatele partidului. Citește aici

