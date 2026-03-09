Donald Trump, nemulțumit de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni pentru New York Post că nu este mulțumit de numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, după moartea tatălui său, Ali Khamenei.
"Nu sunt mulţumit", a spus preşedintele american, care se află la Miami (sud-estul Statelor Unite), unde va participa mai târziu la o conferinţă cu membrii Partidului Republican, potrivit publicaţiei, transmite France Presse.
Declaraţiile preşedintelui american au fost făcute în contextul alegerii lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem.
Mojtaba Khamenei, o personalitate discretă, dar printre cele mai influente din Republica Islamică, i-a succedat tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului cu Israelul şi Statele Unite.
Acest cleric în vârstă de 56 de ani, considerat apropiat de conservatori datorită legăturilor sale cu Gărzile Revoluţiei - armata ideologică a Republicii Islamice - a fost ales de Adunarea Experţilor, un colegiu format din 88 de membri ai clerului şiit.
Mii de iranieni s-au adunat luni în Piaţa Enghelab din Teheran pentru a-şi manifesta loialitatea faţă de noul conducător al Republicii Islamice Iran, scandându-i numele şi purtând portrete şi drapele.
de Anca Murgoci