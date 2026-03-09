Donald Trump, nemulțumit de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni pentru New York Post că nu este "mulţumit" de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, pentru a-i succeda tatălui său, Ali Khamenei, ucis la începutul ofensivei israelo-americane.

"Nu sunt mulţumit", a spus preşedintele american, care se află la Miami (sud-estul Statelor Unite), unde va participa mai târziu la o conferinţă cu membrii Partidului Republican, potrivit publicaţiei, transmite France Presse.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Declaraţiile preşedintelui american au fost făcute în contextul alegerii lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem.

Mojtaba Khamenei, o personalitate discretă, dar printre cele mai influente din Republica Islamică, i-a succedat tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului cu Israelul şi Statele Unite.

Alegerea făcută de Adunarea Experților

Acest cleric în vârstă de 56 de ani, considerat apropiat de conservatori datorită legăturilor sale cu Gărzile Revoluţiei - armata ideologică a Republicii Islamice - a fost ales de Adunarea Experţilor, un colegiu format din 88 de membri ai clerului şiit.

Mii de iranieni s-au adunat luni în Piaţa Enghelab din Teheran pentru a-şi manifesta loialitatea faţă de noul conducător al Republicii Islamice Iran, scandându-i numele şi purtând portrete şi drapele.