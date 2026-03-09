€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Donald Trump, nemulțumit de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului
Data publicării: 18:13 09 Mar 2026

Donald Trump, nemulțumit de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului
Autor: Dana Mihai

Donald Trump Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni pentru New York Post că nu este mulțumit de numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, după moartea tatălui său, Ali Khamenei.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni pentru New York Post că nu este "mulţumit" de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, pentru a-i succeda tatălui său, Ali Khamenei, ucis la începutul ofensivei israelo-americane.

"Nu sunt mulţumit", a spus preşedintele american, care se află la Miami (sud-estul Statelor Unite), unde va participa mai târziu la o conferinţă cu membrii Partidului Republican, potrivit publicaţiei, transmite France Presse.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Declaraţiile preşedintelui american au fost făcute în contextul alegerii lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Franța trimite nave în Marea Roșie/SUA vizează arsenalul Iranului

Mojtaba Khamenei, o personalitate discretă, dar printre cele mai influente din Republica Islamică, i-a succedat tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului cu Israelul şi Statele Unite.

Alegerea făcută de Adunarea Experților

Acest cleric în vârstă de 56 de ani, considerat apropiat de conservatori datorită legăturilor sale cu Gărzile Revoluţiei - armata ideologică a Republicii Islamice - a fost ales de Adunarea Experţilor, un colegiu format din 88 de membri ai clerului şiit.

Mii de iranieni s-au adunat luni în Piaţa Enghelab din Teheran pentru a-şi manifesta loialitatea faţă de noul conducător al Republicii Islamice Iran, scandându-i numele şi purtând portrete şi drapele. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
Mojtaba Khamenei
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Planul secret al lui Trump dacă lumea ar intra în haos nuclear
Publicat acum 21 minute
Nicușor Dan a discutat cu Antonio Costa despre prioritățile României înaintea summitului UE
Publicat acum 43 minute
Campania „Stai sigur pe net”: Radio România trage un semnal de alarmă
Publicat acum 44 minute
Donald Trump, nemulțumit de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ultima strigare: Grupul de luptă românesc Getica, activ în Ucraina, recrutează piloți de drone. Cât e salariul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 22 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Franța trimite nave în Marea Roșie/SUA vizează arsenalul Iranului
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 6 ore si 2 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close