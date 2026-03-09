Titi Aur revine cu noi informaţii la DC Conducem. Dezbatem, împreună, subiectul maşinii arse în Bucureşti, în Sectorul 6, incident în urma căruia a murit o femeie. Ar trebui România să interzică aceste microcar-uri? Iată ce spune specialistul în conducere defensivă.

Analizăm, de asemenea, mai multe imagini din trafic, dar comentăm şi unele accidente. Spre exemplu, în Brăila, un bătrân de 85 de ani a provocat un accident, iar poliţistul venit la faţa locului a fost surprins de faptul că şoferul nici măcar nu auzea ce i se spunea. Până la ce vârstă ar trebui să fie valabil permisul de conducere?

