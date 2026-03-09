€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri DC Conducem - ar trebui interzise microcar-urile în România?
Data actualizării: 11:12 09 Mar 2026 | Data publicării: 11:12 09 Mar 2026

EXCLUSIV DC Conducem - ar trebui interzise microcar-urile în România?
Autor: Doinița Manic

imagine cu microcaruri DC Conducem revine cu o nouă ediție la DC NEWS. Foto: captură video Youtube

DC Conducem revine cu o nouă ediție.

Titi Aur revine cu noi informaţii la DC Conducem. Dezbatem, împreună, subiectul maşinii arse în Bucureşti, în Sectorul 6, incident în urma căruia a murit o femeie. Ar trebui România să interzică aceste microcar-uri? Iată ce spune specialistul în conducere defensivă. 

Analizăm, de asemenea, mai multe imagini din trafic, dar comentăm şi unele accidente. Spre exemplu, în Brăila, un bătrân de 85 de ani a provocat un accident, iar poliţistul venit la faţa locului a fost surprins de faptul că şoferul nici măcar nu auzea ce i se spunea. Până la ce vârstă ar trebui să fie valabil permisul de conducere? 

Emisiunea se transmite, ca de obicei, marţi, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, pe Facebook şi Youtube. Rămâneţi alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Orașul din România care va introduce semafoare inteligente: Roșu automat la depășirea vitezei
Publicat acum 13 minute
Discuții despre buget: Bolojan și ministrul Finanțelor, întâlnire cu parlamentari PNL. Când ar putea fi adoptat proiectul
Publicat acum 21 minute
Val de declarații declarate NULE în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul la procurori
Publicat acum 28 minute
Adrian Papahagi, revoltat de reducerea sporului de doctorat: "Mi-a fost redus de la 950 la 500 brut. Fabulos! Economia e salvată..."
Publicat acum 48 minute
Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Explozii în Dubai, luni dimineață
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close