Grindeanu îi cere lui Bolojan să trimită Corpul de Control la ministerul condus de Țoiu, după cazul fiicei lui Ponta, blocată în EAU: „Să o prezinte, de urgență, românilor”

Sorin Grindeanu i-a propus lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după controversa privind fiica minoră a lui Victor Ponta și Daciana Sârbu în legătură cu repatrierea din Dubai și presupusa intervenție a ministrei de Externe, Oana Țoiu.

Grindeanu: Bolojan are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației

„E regretabilă situația în care a fost pus un copil, indiferent cum se numește acel copil. Sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teama pentru siguranța copilului său. Totodată, vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat. Eu, în aceste zile, am ținut legătura cu părinții Irinei (n.r. Ponta). Am evitat să intru și eu - și am rugat să nu intrăm printr-o poziție oficială noi, PSD-ul, în această dezbatere - tocmai pentru că n-am dorit să politizăm. Aici nu e vorba de politică. Aici e vorba de un copil, indiferent cum se numește acel copil. Dar, în urma informațiilor pe care le-am văzut ieri, legate de participanți, lista cu cei care au fost pasageri pe acel zbor, lucrurile se schimbă.

Citește și: Victor Ponta povestește „aventura“ prin care a trecut Irina, după ce tânăra a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Fotografie emoționantă

Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD-ul sau politica să fie departe de acest subiect - și a fost dorința, în primul rând, a mamei, a Dacianei, să nu se politizeze acest subiect - și am respectat-o, iar ca urmare a informațiilor apărute, lucrurile nu mai pot rămâne așa, în mod evident. Eu aștept, pentru că am văzut această bătălie în media, că lucrurile trebuie să meargă într-o altă direcție. Aștept răspunsuri de la premierul Ilie Bolojan. El este cel care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației. Și i-aș propune, de urgență, să trimită Corpul de Control al Primului-Ministru la Ministerul Afacerilor de Externe, să verifice informațiile prezentate, să vadă situația reală și să o prezinte, de urgență, românilor.

De asemenea, în Parlament, am să-i rog pe colegii mei la Comisia de politică externă să-i cheme la audieri atât pe doamna ministru Oana Țoiu, cât și pe consulul nostru în Dubai, domnul Badea”, a declarat, luni, 9 martie, Sorin Grindeanu.