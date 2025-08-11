Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD

Citește și: Titus Corlățean: Am decis să îmi asum candidatura la președinția PSD

”Titus e un camarad vechi. În urmă cu vreo 20 de ani, l-am susținut să fie secretarul general al PSD. Și a fost. Acum vreo 20 de ani. A fost, de asemenea - și m-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta și toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care-l respect și e foarte bine că există concurență în PSD” este prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de anunțul lui Titus Corlățean de a candida la conducerea PSD.

”PSD-ul trebuie să iasă întărit din această competiție internă care, da, va avea loc în această toamnă și de unde politicile și noul drum al PSD trebuie să fie cât se poate de clare și date prin vot. Dar îmi doresc totodată ca-n această perioadă pre-Congres discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD-ul trebuie să-și poarte dezbaterile interne fără a oferi momente de atac din partea adversarilor noștri politici” a continuat Sorin Grindeanu, vrând să dea un semnal pentru a nu exista atacuri interne în PSD care ar slăbi partidul, din interior, în fața celorlalte partide.

