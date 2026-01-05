Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile

2026 este un an complicat din toate punctele de vedere. La nivel macro și micro. Când vine vorba de horoscopul financiar, avem în vedere prima dată ieșirea lui Uranus din Taur. Dar asta nu înseamnă că instabilitatea se va disipa. Odată cu intrarea lui Uranus în Gemeni, vom asista la scindări în ceea ce privește piața muncii sau modul în care ne raportăm la bani, în această eră a inteligenței artificiale.

Horoscopul banilor 2026 Berbec

Saturn, planeta limitelor și disciplinei, va intra în semnul tău pe 14 februarie. Și se va asigura că îți vei schimba viața serios, că nu vei mai fugi de responsabilități și să fii mai cumpătat mai ales din punct de vedere financiar. Saturn are o regulă: puțin înseamnă mai mult. ȘI dacă ținem cont și de faptul că Uranus, planeta instabilitățiii, iese din casa a doua, a banilor(unde a fost don 2018), este clar că vei avea dorința de a te gândi la o strategie pe termen lung.

Citește și Conjuncția care rescrie istoria: Ce urmează din 20 februarie 2026

Horoscopul banilor 2026 Taur

Uranus își va începe tranzitul în casa a doua, a banilor, din 26 aprilie 2026. Și va rămâne aici până în 2033. Însă, tu încă de acum vei începe să simți efectele. Cum? Lui Uranus îi plac impredictibilitatea, instabilitatea și deciziile șocante. Deci va fi nevoie să îți reconfigurezi relația cu tot ce înseamnă resurse. Unii dintre voi își vor dori să lucreze pe cont propriu sau să realizeze venituri și din alte activități.

Horoscopul banilor 2026 Gemeni

Până la finalul lunii iunie. Jupiter(Marele Benefic) rămâne în casa a doua, a banilor. Ceea ce înseamnă că te va ajuta să îți crești veniturile sau să treci peste o perioadă mai grea din punct de vedere financiar. Și cum Saturn și Neptun ies din casa carierei, este clar că poți face o schimbare serioasă pe plan profesional, una care să îți ofere un alt stil de viață și bineînțeles, alte oportunități.

Horoscopul banilor 2026 Rac

Beneficiezi de vizita lui Jupiter(Marele Benefic) până la finalul lunii iunie. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să faci unele excese de zel. Sau să fii mai generos decât ar trebui. Dar te vei simți bine ajutându-i pe cei dragi. Pe urmă, din iulie, Jupiter trece în casa a doua, a banilor. Și se va asigura că îți îmbunătățești nivelul veniturilor. Și să înveți să negociezi pentru tine prima dată.

Horoscopul banilor 2026 Leu

Saturn și Neptun ies din casa a opta, fapt ce te va ajuta să îți tragi sufletul din punct de vedere financiar. Și nu ne referim doar la veniturile tale, ci și la bugetul familiei sau resursele comune. Unii dintre voi vor scăpa de datorii făcute în ultimii ani sau își vor pune talentele la muncă pentru noi fonduri. Însă, până în iulie, astrologul îți recomandă cumpătare. Din a doua jumătate a anului. Jupiter va intra în semnul tău și te va ajuta să obții mai multe pentru tine.

Horoscopul banilor 2026 Fecioară

Bugetul familiei va trece prin schimbări. Ceea ce înseamnă că vei fi nevoit să îți schimbi și tu strategia financiară. De obicei, ești cumpătat și pragmatic. Vei fi în continuare, însă cei dragi vor avea nevoie de ajutor. Nu te grăbi cu investițiile sau cu deciziile atunci când ești în proces de partaj sau succesiune. Astrologul spune că orice criză poate deveni o mare oportunitate, mai ales în ceea ce privește banii familiei.

Horoscopul banilor 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, va fi retrogradă în casa a doua a banilor. Este posibil să faci unele greșeli din punct de vedere financiar. Sau să te pui pe locul doi când vine vorba de investiții. Din a doua jumătate a anului, prietenii și apropiații te vor susține.

Horoscopul banilor 2026 Scorpion

Este anul investițiilor neașteptate! Fie că este vorba de o casă, o mașină, o nouă școală. Sau de oficializarea unel relații. Sau de fonduri pentru creșterea unui copil sau nepot. Relațiile cu instituțiile financiare vor fi mai instabile, deci înhamă-te cu multă răbdare. Astrologul le recomandă acelora care au afaceri să nu se bazeze prea mult pe predictibilitatea fiscală.

Horoscopul banilor 2026 Săgetător

Jupiter rămâne în casa a opta până la finalul lunii iunie. Mulți dintre voi veți avea senzația că nu mai ieșiți la liman, că oricât de mult ați munci, parcă nu vă mai ajung banii ca până acum. Și ținând cont și de condițiile actuale, este normal acest sentiment. În cazul în care veți avea nevoie de o finanțare, astrologul vă recomandă să nu cereți mai mult decât este nevoie. 2026 este anul maturizării din punct de vedere financiar pentru voi.

Horoscopul banilor 2026 Capricorn

Pluto din casa a doua vă ajută să treceți peste orice criză din punct de vedere financiar. Și dacă ținem cont că Saturn, propriul guvernator, va trece în casa a patra, este clar că veți avea noi responsabilitâți în zona imobiliară sau legate de bunăstarea familiei. Deci veți tăia bugetele pentru distracție și le veți deturna către chestii mai serioase.

Horoscopul banilor 2026 Vărsător

Saturn și Neptun ies din casa a doua, a banilor. Vești bune! Veți începe să vă prețuiți timpul ca niciodată. V-ați învățat lecțiile din 2023 încoace și acum sunteți mai economi. Bineînțeles, veți reuși să vă raportați la schimbările fiscale și de pe piața muncii mai bine ca alți nativi. Unii dintre voi vor fi atrași de a învăța banii proprii să facă alți bani. Din vară, partenerul își poate îmbunătăți veniturile.

Horoscopul banilor 2026 Pești

Saturn și Neptun intră în casa a doua a banilor. Ceea ce înseamnă că veniturile din muncă proprie vă vor fi afectate. Unii veți învăța să trăiți cu mai puțin. Veți căuta permanent prețul minimal. Veți deveni foarte tranzacționali. Timpul costă și nu vă ridică nimeni statuie. Deci și pe plan profesional, mai ales din a doua parte a anului, veți face schimbări care să vă ajusteze bugetul.