Evenimentul principal al zilei este intrarea lui Neptun în semnul Berbecului. Acest tranzit ne va schimba viețile până în 2039. Unii dintre noi, mai ales cei cu marcaj cardinal(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn), îi vor resimți influența încă de pe acum. Ca tranzite minore, specifice zilei, îl avem pe cel al Lunii în Taur, care va avea parte de careuri de la stellium-ul din Vărsător.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Berbec

1. Neptun intră în semnul tău! Este un eveniment rar, se petrece la aproximativ 165 de ani. Ce îți poate aduce? Multă inspirație, dar și confuzie din plin. Efectele lui se vor resimți până în 2039. 2. Marte, propriul guvernator, se apropie de o conjuncție cu Pluto. S-ar putea să te iei prea în serios. În orice domeniu.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Taur

Luna se află în semnul tău. Te vei simți dator să oferi explicații, să faci pe plac apropiaților și să te adaptezi în funcție de stările celorlalți. Însă vei obosi serios. Poate nu ești dator față de nimeni.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Gemeni

Pe plan profesional, începi să scapi de confuzie. Vei fi mult mai conștient de calitățile și defectele tale. Și s-ar putea să începi să fii mai optimist legat de viitorul apropiat.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Rac

Astrele îți recomandă să îți petreci timpul alături de oamenii care îți aduc energie bună. Nu are rost să pierzi vremea cu aceia care doar se victimizează.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Leu

Parcă te lupți cu morile de vânt la serviciu! Dar, până la urmă, cine a zis că va fi ușor? La finalul zilei, chiar vei avea un sentiment de mulțumire sau împlinire.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Fecioară

Vrei să te simți util și vei fi apreciat pentru asta. Însă, la un moment dat, s-ar putea să te pui pe tine pe locul doi și să îți neglijezi propriile proiecte.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Balanță

Există riscul să ai parte de o doză de naivitate în discuțiile importante. Acasă sau la serviciu. Nu crede toate promisiunile sau că tot ce zboară se mănâncă.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Scorpion

Partenerul sau oamenii cei mai apropiați vor să te schimbe. Îți fac unele reproșuri pe care le consideri neîntemeiate. Încearcă să te ții tare pe poziție!

Horoscop 26 ianuarie 2026 Săgetător

Gândești și vorbești mult, însă când este vorba de trecut la fapte îți vei pierde încrederea. Încearcă să nu te lași influențat de ce ar crede lumea despre tine.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Capricorn

S-ar putea ca tu să vezi o situație într-un mod prea pragmatic, greu de acceptat de către ceilalți. Mai ales pe plan financiar. Însă este nevoie de oameni ca tine.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Vărsător

Deși începi ziua foarte sigur pe tine, s-ar putea să întâlnești unii oameni care să îți schimbe total unele perspective. Chiar vei învăța din experiențele lor.

Horoscop 26 ianuarie 2026 Pești

Ai scăpat de Neptun! Sigur te-a și ajutat din 2012, însă a fost responsabil și pentru un grad sporit de confuzie. Astăzi vei reuși să comunici într-un mod convingător.