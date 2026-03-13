Horoscop 13 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna se află în Capricorn, iar Mercur retrograd în preajma lui Marte din Pești. Toată această configurație astrologică ne cere multă răbdare și pragmatism. Pentru că vor apărea multiple încurcături.

Horoscop 13 martie 2026 Berbec

Astrologul îți recomandă să nu iei nimic personal și să încerci să îți direcționezi energia doar spre acele activități care merită sau îți aduc progres.

Horoscop 13 martie 2026 Taur

Există un nivel crescut de instabilitate în momentul în care te vei ocupa de planurile făcute cu prietenii. Și va trebui să te adaptezi permanent.

Horoscop 13 martie 2026 Gemeni

Ai în față o perioadă potrivită pentru a prelua acele responsabilități pe care alții nu le pot gestiona. Încearcă să nu faci reproșuri bazate pe trecut.

Horoscop 13 martie 2026 Rac

Vei avea un dor de ducă fantastic, însă astrologul îți recomandă atenție sporită! Mercur retrograd s-ar putea să îți mai încurce și unele chestiuni administrative.

Horoscop 13 martie 2026 Leu

Pot exista neînțelegeri, conflicte sau discuții interminabile despre situația financiară. Astrologul vă recomandă să nu bazați pe resursele altora.

Horoscop 13 martie 2026 Fecioară

Comunicarea cu partenerul poate fi mai agitată. Câteodată din cauza unor comentarii sau replici inutile, dar care îl irită pe acesta.

Horoscop 13 martie 2026 Balanță

Dacă veți căuta perfecțiunea absolută, nu o veți găsi. Mai ales când este vorba de munca din gospodărie sau alte treburi administrative.

Horoscop 13 martie 2026 Scorpion

Poate fi o perioadă destul de romantică sau creativă. De asemenea, astrologul te invită să petreci mai mult timp în preajma copiilor.

Horoscop 13 martie 2026 Săgetător

Atunci când apar stricăciuni prin gospodărie, evitați să cautați vinovații. Recomandabil ar fi să vă concentrați pe găsirea soluțiilor.

Horoscop 13 martie 2026 Capricorn

Verificați de mai multe ori orice programare, rezervare sau comandă online. Este posibil să existe erori și ar fi bine să le descoperiți din timp.

Horoscop 13 martie 2026 Vărsător

Impulsul de a face cheltuieli inutile este destul de crescut. Aveți senzația că unele produse vă vor schimba viața instantaneu. Bugetul trebuie păzit.

Horoscop 13 martie 2026 Pești

Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Marte, deci starea voastră va fi una preponderent agitată. De aceea, trebuie să vă ocupați timpul.