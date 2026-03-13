Horoscop 13 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna se află în Capricorn, iar Mercur retrograd în preajma lui Marte din Pești. Toată această configurație astrologică ne cere multă răbdare și pragmatism. Pentru că vor apărea multiple încurcături.
Astrologul îți recomandă să nu iei nimic personal și să încerci să îți direcționezi energia doar spre acele activități care merită sau îți aduc progres.
Există un nivel crescut de instabilitate în momentul în care te vei ocupa de planurile făcute cu prietenii. Și va trebui să te adaptezi permanent.
Ai în față o perioadă potrivită pentru a prelua acele responsabilități pe care alții nu le pot gestiona. Încearcă să nu faci reproșuri bazate pe trecut.
Vei avea un dor de ducă fantastic, însă astrologul îți recomandă atenție sporită! Mercur retrograd s-ar putea să îți mai încurce și unele chestiuni administrative.
Pot exista neînțelegeri, conflicte sau discuții interminabile despre situația financiară. Astrologul vă recomandă să nu bazați pe resursele altora.
Comunicarea cu partenerul poate fi mai agitată. Câteodată din cauza unor comentarii sau replici inutile, dar care îl irită pe acesta.
Dacă veți căuta perfecțiunea absolută, nu o veți găsi. Mai ales când este vorba de munca din gospodărie sau alte treburi administrative.
Poate fi o perioadă destul de romantică sau creativă. De asemenea, astrologul te invită să petreci mai mult timp în preajma copiilor.
Atunci când apar stricăciuni prin gospodărie, evitați să cautați vinovații. Recomandabil ar fi să vă concentrați pe găsirea soluțiilor.
Verificați de mai multe ori orice programare, rezervare sau comandă online. Este posibil să existe erori și ar fi bine să le descoperiți din timp.
Impulsul de a face cheltuieli inutile este destul de crescut. Aveți senzația că unele produse vă vor schimba viața instantaneu. Bugetul trebuie păzit.
Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Marte, deci starea voastră va fi una preponderent agitată. De aceea, trebuie să vă ocupați timpul.
