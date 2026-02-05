Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi, Mercur din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur. Gândirea, comunicarea noastră și procesul decizional vor fi cel puțin surprinzătoare. S-ar putea să îi uimim pe interlocutori cu replici mai șocante. Dar și cu soluții inventive!
Una zici și alta faci! Va exista o incoerență între ceea ce planifici și acțiuni. De asemenea, discuțiile cu prietenii s-ar putea să fie mai ciudate ca niciodată.
Este nevoie de să oferi mai multe explicații în discuțiile de la locul de muncă. Sau tu ești cel care nu înțelege modul de comunicare al celorlalți.
Careul Mercur-Uranus îți aduce un plus de instabilitate în rutină, dar te poate ajuta să găsești soluții și idei ingenioase când te ocupi de chestiunile administrative.
Astrologul vă recomandă prudență suplimentară atunci când efectuați tranzacții. Sau când semnați documente cu impact pe termen lung.
Comunicarea cu partenerul va fi mai problematică. Aveți nevoie de un numitor comun și de răbdare. Altfel veți simți că vorbiți cu pereții.
Va fi dificil să vă dați seama care sunt proiectele prioritare la locul de muncă. Pare că totul este urgent. Vă va ajuta enorm un sfat de la persoanele mai experimentate.
S-ar putea să primiți reproșuri din partea celorlalți pentru că vorbiți mult de propria persoană. Chiar simțiți nevoia să vă exprimați ideile și trăirile.
Nu este o zi bună pentru promisiuni doar de dragul celorlalți. Comunicarea cu familia sau cu partenerul vă solicită serios. Negocierile nu vă vor fi pe plac.
Mintea voastră vă generează idei mai neobișnuite. Evitați tranzacțiile riscante. În rest, o zi extraordinară pentru a citi o carte, a privi un documentar sau pentru discuții.
Vorbele costă! Curiozitatea și replicile voastre nu vor fi pe placul celorlalți. Și bineînțeles că vor apărea din partea lor reacții neașteptate.
Aveți o capacitate uimitoare de adaptabilitate. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să consumați tot felul de informații. Unele dintre acestea sunt inutile.
Astrologul vă recomandă să stați departe de discuțiile cu zvonuri și bârfe! Puteți ajunge să regretați ulterior că le-ați dat curs.
de Anca Murgoci