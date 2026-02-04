Ilie Bolojan, contre la Guvern cu o jurnalistă, de tipul ”altă întrebare”, pe puterea de a alege șefii de Parchete și Servicii

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnalista Alessia Păcuraru despre procesul de numire a șefilor de servicii secrete și de parchete, în contextul în care, în ședința PNL de la Vila Lac, Raluca Turcan a vehiculat indirect influența lui Ilie Bolojan în alegerea șefilor de parchete și a șefilor de servicii secrete.

Afirmațiile Ralucăi Turcan de la Vila Lac, subiectul care a încins spiritele la Guvern

Potrivit unor înregistrări audio, Raluca Turcan a zis, în ședința PNL: Contestatarii lui Bolojan vor să slăbească poziția premierului și a președintelui la numirile de șefi la SRI, SIE și parchete.

În cadrul sesiunii de întrebări - răspunsuri, la conferința de presă de miercuri a premierului Bolojan, de la Palatul Victoria, înainte de a ajunge Alessia Păcuraru la microfon, un alt jurnalist i-a adresat tot o întrebare politică premierului, iar acesta s-a arătat deranjat de subiecte politice, dorind să răspundă doar la întrebări ce țin de activitatea Guvernului.

După ce Alessia Păcuraru i-a adresat o întrebare despre raportul Congresului SUA cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din România, dar și despre legitimitatea președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a răspuns scurt.

Apoi, ea l-a întrebat despre un alt subiect fierbinte discutat la Vila Lac, zilele trecute. Iată schimburile acide de replici între jurnalistă și premier, dar și intervenția Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt.

Are sau nu are putere premierul? Nici nu vrea să spună!

Alessia Păcuraru: Domnule prim-ministru, la ședința de la Vila Lac a Partidului Național Liberal...

Ilie Bolojan: Am o rugăminte, așa cum știți, ca aspecte legate de politică să mi le adresați la sediul de partid sau unde ne vedem, iar aici vă răspund, cu tot respectul, la problemele ce țin de Guvern...

Alessia Păcuraru: Dacă aveți răbdare să ascultați până la capăt... vă întreb în calitatea dvs. de premier

Ilie Bolojan: Vă mulțumesc foarte mult, vă rog... (n.red. premierul face cu mâna spre următorul ziarist să adreseze întrebări)

Însă la microfon tot Alessia Păcuraru se află, care întreabă, din nou!

Alessia Păcuraru: În ședința PNL de la Vila Lac, chiar Raluca Turcan a spus că aveți puterea de a influența alegerea, până la urmă, a șefilor de parchete și a șefilor de servicii secrete, cu toate că nu aveți niciun fel de atribuție în acest sens. Până la urmă, există un scenariu în care să vă implicați într-o astfel de situație, având în vedere că există anumite componente, competența Ministrului Justiției, a președintelui Nicușor Dan și a CSM.

După 2-3 secunde de pauză și ezitare a premierului, Alessia Păcuraru a insistat: Nu doriți să îmi răspundeți la această întrebare?

Ilie Bolojan: E o întrebare de tipul fake-ului cu ceasul (n.red. premierul arată cu mâna spre ceasul său)

Alessia Păcuraru: Este o înregistrare, în care se aude doamna Turcan...

Ilie Bolojan: Mulțumesc, dacă aveți alte întrebări, vă rog!

Alessia Păcuraru: Nu mi-ați răspuns la această întrebare, domnule premier.

Ilie Bolojan: V-am dat un răspuns, vă rog să vă respectați colegii (n.red. din presă care erau la rând să pună întrebări)

Alessia Păcuraru: Dar, până la urmă, domnule premier cum puteți să... (n.red. neinteligibil, următoarea jurnalistă adresează întrebări)

Apoi, iar a luat cuvântul Alessia Păcuraru.

Alessia Păcuraru: Cu tot respectul, domnule Bolojan, nu mi-ați răspuns la întrebare. Cum putea doamna Raluca Turcan să spună că aveți puterea de a pune, până la urmă, și a vă implica în numirea șefilor de parchete și a serviciilor secrete, cu toate că nu aveți niciun fel de atribuții în acest sens, ca premier.

Ilie Bolojan: V-am dat un răspuns...

Alessia Păcuraru: Nu mi-ați oferit un răspuns concret. Sunteți plătit din bani publici.

Ilie Bolojan: Dacă aveți, vă rog, alte întrebări?

Alessia Păcuraru: De ce nu îmi răspundeți la această întrebare?

Ilie Bolojan: Vă rog... (n.red. premierul invită următorul jurnalist să îi adreseze întrebări)

După întrebarea adresată de jurnalistă și răspunsul premierului, Alessia Păcuraru revine și insistă, din nou, la premierul Bolojan:

Alessia Păcuraru: Cu tot respectul, vă rog frumos, să îmi răspundeți la întrebarea pe care v-am adresat-o.

Acum intervine purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu: Doamna Păcuraru, există o disciplină a conferințelor de presă...

Alessia Păcuraru: Nu mi s-a permis să adresez...

Cele două vorbesc una peste alta.

Ioana Dogioiu: Îmi permiteți? Ați pus o întrebare. Vi s-a răspuns, în măsura în care vi s-a răspuns puteți fi mulțumită sau nu de răspuns, puteți să comentați, dacă doriți precizări în privința... Vi s-a răspuns la prima întrebare....

Alessia Păcuraru: Și la a doua întrebare?

Ioana Dogioiu: La a doua întrebare, răspunsul a fost cel pe care domnul premier a considerat de cuviință, puteți să fiți nemulțumită, puteți să criticați, libertatea de expresie este liberă...

Alessia Păcuraru: Nu am primit acest răspuns... Domnul Bolojan nu are respect față de instituția pe care o reprezint în această seară, în calitate de jurnalist.

Ioana Dogioiu: Pe fond dacă aveți întrebări...

Alessia Păcuraru: Deci nu doriți să răspundeți?... Oamenii trebuie să știe...

Ioana Dogioiu: Mă lăsați să vorbesc? Este o chestiune de respect...

Apoi cele două s-au acuzat despre ce înseamnă Legea 544 a informațiilor de interes public, într-un final, Ioana Dogioiu a invitat-o pe Alessia să o întrebe pe Raluca Turcan ce a vrut să spună la Vila Lac.

De asemenea, Alessia Păcuraru a lansat acuzații de dispreț față de o anumită parte a presei, Ioana Dogioiu a replicat, în timp ce ambele vorbeau una peste alta.

”Dispreț față de o anumită parte a presei ar fi fost dacă, Doamne ferește, dar nu se va întâmpla niciodată ca în această clădire să nu fiți primită, să nu puteți să vă formulați întrebarea, dar ați formulat-o și ați primit răspunsul. Doamna Păcuraru, haideți să nu transformăm această conferință într-un spectacol...”, a zis Ioana Dogioiu.

