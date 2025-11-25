Guvernul Bolojan lasă excepții la cumulul pensie-salariu. Cine sunt ‘specialii’ cu privilegii

Proiectul prin care Guvernul Bolojan vrea să limiteze cumulul pensie-salariu a stârnit ample controverse, după ce documentul păstrează numeroase excepții pentru 'speciali', menținând aceste privilegii în instituțiile cu cele mai mari venituri de la stat.
Proiectul prezentat în transparență decizională de Guvernul Bolojan a reaprins dezbaterea privind cumulul pensie-salariu, după ce s-a constatat că actul normativ menține o serie de excepții considerabile. Deși promitea o reformă amplă, varianta finală lasă loc unor speciali care continuă să beneficieze de aceleași privilegii, arată Cotidianul.
Documentul păstrează posibilitatea cumulului pentru persoanele aflate în funcții obținute prin vot parlamentar sau numire prezidențială cu avizul CSAT. Printre numele cele mai sonore se află guvernatorul BNR, cu o pensie ce depășește 5.000 de euro și un salariu de 18.000 de euro, dar și șeful SPP, Lucian Pahonțu.
Deși subiectul revine periodic în agenda politică, încercările anterioare ale Executivelor de a desființa cumulul pensie-salariu au fost respinse în mod repetat de Curtea Constituțională. De fiecare dată, magistrații au declarat neconstituționale modificările propuse.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în primă fază, intenția de a tăia privilegiul pentru o plajă largă de beneficiari. Ulterior însă, proiectul s-a îngustat, vizând exclusiv pensiile non-contributive. Cadre precum profesorii sau medicii nu sunt vizate de nicio schimbare.
Explicația a fost detaliată de ministrul Muncii: „În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor”.
La doar o zi distanță, ministrul a revenit cu precizări noi, anunțând că PSD nu mai susține excepțiile.
Funcții exceptate de la interdicția cumulului pensie-salariu
Forma actuală a proiectului conține o listă generoasă de categorii exceptate, precum:
Instituții în categoria „specială”
Excepțiile acoperă funcții cheie din aparatul de stat, unele având remunerații de peste 18.000 de euro și pensii speciale ce trec de 5.000 de euro. Printre instituțiile vizate:
Exemple de „speciali” care pot păstra cumulul pensie-salariu
Excepțiile îi includ și pe demnitarii de la ANRE și ASF, precum și pe parlamentari. Iată veniturile actuale ale acestora:
CITEȘTE ȘI: Creșterea TVA, efect de bumerang. Statul pierde bani, prețurile cresc. Chirieac: Domnul Bolojan nu ține seama de niște lucruri
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu