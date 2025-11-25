€ 5.0890
Stiri

DCNews Stiri Guvernul Bolojan lasă excepții la cumulul pensie-salariu. Cine sunt ‘specialii’ cu privilegii
Data actualizării: 17:26 25 Noi 2025 | Data publicării: 17:01 25 Noi 2025

Guvernul Bolojan lasă excepții la cumulul pensie-salariu. Cine sunt ‘specialii’ cu privilegii
Autor: Tiberiu Vasile

Guvernul Bolojan lasă excepții la cumulul pensie-salariu. Cine sunt ‘specialii’ cu privilegii Ilie Bolojan, premierul României. Foto: Gov.ro
 

Proiectul prin care Guvernul Bolojan vrea să limiteze cumulul pensie-salariu a stârnit ample controverse, după ce documentul păstrează numeroase excepții pentru 'speciali', menținând aceste privilegii în instituțiile cu cele mai mari venituri de la stat.

Proiectul prezentat în transparență decizională de Guvernul Bolojan a reaprins dezbaterea privind cumulul pensie-salariu, după ce s-a constatat că actul normativ menține o serie de excepții considerabile. Deși promitea o reformă amplă, varianta finală lasă loc unor speciali care continuă să beneficieze de aceleași privilegii, arată Cotidianul.

Documentul păstrează posibilitatea cumulului pentru persoanele aflate în funcții obținute prin vot parlamentar sau numire prezidențială cu avizul CSAT. Printre numele cele mai sonore se află guvernatorul BNR, cu o pensie ce depășește 5.000 de euro și un salariu de 18.000 de euro, dar și șeful SPP, Lucian Pahonțu.

Istoricul eșecurilor în eliminarea cumulului pensie-salariu

Deși subiectul revine periodic în agenda politică, încercările anterioare ale Executivelor de a desființa cumulul pensie-salariu au fost respinse în mod repetat de Curtea Constituțională. De fiecare dată, magistrații au declarat neconstituționale modificările propuse.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în primă fază, intenția de a tăia privilegiul pentru o plajă largă de beneficiari. Ulterior însă, proiectul s-a îngustat, vizând exclusiv pensiile non-contributive. Cadre precum profesorii sau medicii nu sunt vizate de nicio schimbare.

Explicația a fost detaliată de ministrul Muncii: „În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor”.

La doar o zi distanță, ministrul a revenit cu precizări noi, anunțând că PSD nu mai susține excepțiile.

Cine sunt „specialii” care rămân cu privilegii în viziunea Guvernului Bolojan

Funcții exceptate de la interdicția cumulului pensie-salariu

Forma actuală a proiectului conține o listă generoasă de categorii exceptate, precum:

  • persoane alese în funcții publice;
  • persoane numite în instituții ale statului prin hotărâri ale Parlamentului;
  • titularii unor mandate prevăzute în Constituție;
  • persoanele numite de președintele României în baza hotărârilor CSAT.

Instituții în categoria „specială”

Excepțiile acoperă funcții cheie din aparatul de stat, unele având remunerații de peste 18.000 de euro și pensii speciale ce trec de 5.000 de euro. Printre instituțiile vizate:

  • Avocatul Poporului
  • Consiliul Legislativ
  • AEP
  • Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit
  • Banca Națională a României
  • SRI și SIE
  • CNA
  • ANCOM
  • CES
  • Radiodifuziunea și Televiziunea Publică
  • ANRE
  • ASF
  • CNSAS
  • STS
  • SPP
  • CNCD
  • Consiliul Fiscal
  • Comitetul pentru Finanțe Publice Locale
  • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  • Consiliul Statistic Național

Exemple de „speciali” care pot păstra cumulul pensie-salariu

  • Mugur Isărescu, guvernator BNR - pensie 5.368 euro și salariu 18.000 euro lunar
  • Florin Georgescu, viceguvernator BNR - pensie 4.200 euro și salariu 15.200 euro lunar
  • Lucian Pahonuțu, director SPP - pensie 5.000 euro și salariu 5.900 euro lunar

Excepțiile îi includ și pe demnitarii de la ANRE și ASF, precum și pe parlamentari. Iată veniturile actuale ale acestora:

  • Valeriu Zgonea, ANCOM — 12.934 euro/lună
  • Alexandru Petrescu, ASF — 12.000 euro/lună
  • Cristinel Mititelu, ASF — 10.688 euro/lună
  • Daniel Armeanu, ASF — 10.688 euro/lună
  • George Niculescu, ANRE — 15.000 euro/lună
  • Gabriel Andronache, ANRE — 13.090 euro/lună

CITEȘTE ȘI: Creșterea TVA, efect de bumerang. Statul pierde bani, prețurile cresc. Chirieac: Domnul Bolojan nu ține seama de niște lucruri
 

Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
guvern
pensii
salariu
