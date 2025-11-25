Guvernul Bolojan lasă excepții la cumulul pensie-salariu. Cine sunt ‘specialii’ cu privilegii

Proiectul prezentat în transparență decizională de Guvernul Bolojan a reaprins dezbaterea privind cumulul pensie-salariu, după ce s-a constatat că actul normativ menține o serie de excepții considerabile. Deși promitea o reformă amplă, varianta finală lasă loc unor speciali care continuă să beneficieze de aceleași privilegii, arată Cotidianul.

Documentul păstrează posibilitatea cumulului pentru persoanele aflate în funcții obținute prin vot parlamentar sau numire prezidențială cu avizul CSAT. Printre numele cele mai sonore se află guvernatorul BNR, cu o pensie ce depășește 5.000 de euro și un salariu de 18.000 de euro, dar și șeful SPP, Lucian Pahonțu.

Istoricul eșecurilor în eliminarea cumulului pensie-salariu

Deși subiectul revine periodic în agenda politică, încercările anterioare ale Executivelor de a desființa cumulul pensie-salariu au fost respinse în mod repetat de Curtea Constituțională. De fiecare dată, magistrații au declarat neconstituționale modificările propuse.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în primă fază, intenția de a tăia privilegiul pentru o plajă largă de beneficiari. Ulterior însă, proiectul s-a îngustat, vizând exclusiv pensiile non-contributive. Cadre precum profesorii sau medicii nu sunt vizate de nicio schimbare.

Explicația a fost detaliată de ministrul Muncii: „În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor”.

La doar o zi distanță, ministrul a revenit cu precizări noi, anunțând că PSD nu mai susține excepțiile.

Cine sunt „specialii” care rămân cu privilegii în viziunea Guvernului Bolojan

Funcții exceptate de la interdicția cumulului pensie-salariu

Forma actuală a proiectului conține o listă generoasă de categorii exceptate, precum:

persoane alese în funcții publice;

persoane numite în instituții ale statului prin hotărâri ale Parlamentului;

titularii unor mandate prevăzute în Constituție;

persoanele numite de președintele României în baza hotărârilor CSAT.

Instituții în categoria „specială”

Excepțiile acoperă funcții cheie din aparatul de stat, unele având remunerații de peste 18.000 de euro și pensii speciale ce trec de 5.000 de euro. Printre instituțiile vizate:

Avocatul Poporului

Consiliul Legislativ

AEP

Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit

Banca Națională a României

SRI și SIE

CNA

ANCOM

CES

Radiodifuziunea și Televiziunea Publică

ANRE

ASF

CNSAS

STS

SPP

CNCD

Consiliul Fiscal

Comitetul pentru Finanțe Publice Locale

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Consiliul Statistic Național

Exemple de „speciali” care pot păstra cumulul pensie-salariu

Mugur Isărescu, guvernator BNR - pensie 5.368 euro și salariu 18.000 euro lunar

Florin Georgescu, viceguvernator BNR - pensie 4.200 euro și salariu 15.200 euro lunar

Lucian Pahonuțu, director SPP - pensie 5.000 euro și salariu 5.900 euro lunar

Excepțiile îi includ și pe demnitarii de la ANRE și ASF, precum și pe parlamentari. Iată veniturile actuale ale acestora:

Valeriu Zgonea, ANCOM — 12.934 euro/lună

Alexandru Petrescu, ASF — 12.000 euro/lună

Cristinel Mititelu, ASF — 10.688 euro/lună

Daniel Armeanu, ASF — 10.688 euro/lună

George Niculescu, ANRE — 15.000 euro/lună

Gabriel Andronache, ANRE — 13.090 euro/lună

