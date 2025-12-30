Taxă turistică în București, din 2026: Cât costă și cine o plătește

Turiștii care vizitează Capitala în anul 2026 vor trebui să plătească o nouă taxă, deși industria hotelieră a reacționat critic la această schimbare.

Obiectivul autorităților locale

Consiliul General al Municipiului București a publicat, la începutul lunii decembrie, un proiect privind introducerea unei taxe speciale menite să sprijine promovarea turismului în Capitală. Măsura a fost adoptată pe 23 decembrie, ceea ce a generat îngrijorări legate de lipsa unui „plan concret” cu privire la utilizarea fondurilor colectate, potrivit euronews.com.

Autoritățile locale susțin că taxa, care ar urma să aducă anual aproximativ 15 milioane de lei (aprox. 2,9 milioane de euro), va sprijini promovarea orașului ca destinație turistică. Totuși, nu au fost oferite încă detalii clare despre modul în care acest obiectiv va fi atins. Viceprimarul Stelian Bujduveanu susține că taxa va aduce „valoare adăugată” orașului, prin campanii de promovare și evenimente care să beneficieze întreaga regiune.

Cât e taxa turistică din București

Începând din 2026, turiștii cazați în unitățile de cazare din București vor plăti 10 lei per noapte (aprox. 2 euro). În comparație cu alte orașe, taxa nu va varia în funcție de prețul cazării. Ea va fi colectată de furnizorii de cazare, de platformele de rezervări online de tip Booking sau Airbnb sau de agențiile de turism.

Nerespectarea acestor obligații ar putea atrage amenzi de până la 1.500 de lei (294 de euro) pentru persoane fizice și 4.000 de lei (785 de euro) pentru firme.

Nemulțumiri privind noua taxă turistică

Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) avertizează, totuși, că măsura ar putea avea un impact negativ asupra turismului din Capitală, care a înregistrat recent o creștere a numărului de vizitatori, inclusiv datorită unor atracții devenite populare pe TikTok, precum un centru spa cunoscut.

Reprezentanții industriei spun că, deși promovarea orașului e necesară, legislația a fost adoptată în grabă și într-un mod „netransparent”. Mai mult, există riscul ca Bucureștiul să rămână o „dorință fiscală costisitoare”, insuficient promovată.

„Turismul are nevoie de parteneriat, nu de improvizație administrativă”, a transmis FIHR.

Rămâne de văzut ce consecințe va avea noua taxă.

