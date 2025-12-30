€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Trasee deviate de Revelion în Capitală. Se introduce linia N41, cu program special
Data actualizării: 08:52 30 Dec 2025 | Data publicării: 08:52 30 Dec 2025

Trasee deviate de Revelion în Capitală. Se introduce linia N41, cu program special
Autor: Iulia Horovei

cand-isi-vor-relua-traseul-tramvaiele-liniei-25--alte-doua-linii-se-suspenda_07805100 Tramvaie aflate la capăt de linie, București. Sursa foto: Agerpres
 

Transportul public din București va funcționa după un program special în noaptea dintre ani.

În noaptea de Anul Nou, va funcționa linia de autobuz N41, iar „Revelionul 2025-2026” deviază liniile 104 și N104 în zona Pieței Alba Iulia.

Traseul liniei N41

Linia de autobuz N41 va asigura transportul călătorilor la un interval de 30 de minute pe traseul „Piața Presei”, Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Brașov, Bd. Ghencea, „Ghencea” și retur.

Restricții în noaptea de Anul Nou

Tot în noaptea de Anul Nou, „Revelionul 2025-2026”, organizat în zona Pieței Alba Iulia din București, va impune restricționarea traficului rutier, ȋn perioada 31 decembrie, începând cu ora 19:00, până pe 1 ianuarie 2026, până la ora 01:00, pe Bd. Unirii, tronsonul cuprins între Str. Lucian Blaga şi Piața Alba Iulia, respectiv pe Bd. Decebal, între Str. Dristorului şi Piața Alba Iulia.

Din această cauză, în perioada menționată, autobuzele liniilor 104 și N104 vor circula - la dispoziția agenților de ordine publică şi ai Brigăzii Rutiere - pe trasee modificate, astfel:

  • Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Operei” şi intersecţia Bd. Unirii/ Str. Lucian Blaga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, apoi traseul de bază. 
  • Linia N104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Unirii 4” şi intersecţia Bd. Unirii/ Str. Lucian Blaga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, apoi traseul de bază. 

TPBI amintește publicului că, în perioada 25 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026, liniile de transport public de suprafață din Municipiul București vor funcționa după programul unei zile de duminică.

Citește și: EXCLUSIV Unde petrec românii Revelionul 2026. Mai sunt destinații disponibile pentru cei care se hotărăsc pe ultima sută de metri

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

transport in comun
bucuresti
autobuz
tramvai
revelion
an nou
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
A murit Khaleda Zia, prima femeie premier din istoria Bangladeshului
Publicat acum 54 minute
Vremea până pe 26 ianuarie. ANM, prognoza meteo actualizată
Publicat acum 58 minute
Tot mai mulți români ajung la spital după ce se aventurează pe munte. Precizările Salvamont: O persoană a murit
Publicat acum 1 ora si 9 minute
BANCUL ZILEI: Adrese utile...
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Trasee deviate de Revelion în Capitală. Se introduce linia N41, cu program special
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat acum 21 ore si 25 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close