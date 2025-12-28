Unde petrec românii Revelionul 2026. Mai sunt destinații disponibile pentru cei care se hotărăsc pe ultima sută de metri

Majoritatea românilor vor petrece Revelionul 2026 în țară, în special în stațiunile montane și în zonele de turism rural, transmite Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al ANAT. Potrivit acestuia, aproape 70% dintre turiști aleg România de sărbători, preferând destinații precum Valea Prahovei, Brașovul sau Maramureșul.

Unde petrec românii Revelionul 2026

"Păi ca de obicei în foarte multe locuri, nu s-a schimbat nimic. Chiar dacă e o ușoară scădere, mai ales pe turism intern, din cauza înjumătățirii valorice a voucherelor de vacanță.

Tarifele față de anul trecut au undeva o creștere de 10% în medie. Bine, creștere anticipată deja din timp, pentru că vorbim doar de rata inflației. Dar nu putem vorbi de creșteri mari, pentru că și hotelierii, deși au și ei taxele lor, impozitele lor, sunt și ei realiști. Nu pot să practice creșteri foarte mari, pentru că altfel riscă să-și piardă clienții. Raportul este de 1 la 3 în favoarea României între turiștii români care pleacă în străinătate și cei din România.

De sărbători majoritatea, aproape 70%, aleg România, datorită proximității, tradițiilor, obiceiurilor care se păstrează. Și de revelion, ca de obicei, avem stațiunile montane de pe Valea Prahovei, adică Sinaia, Bușteni, Azuga. Apoi Predeal și Poiana Brașov în Brașov.

Predeal, Poiana Brașov și Sinaia fac parte din categoria cu prețuri ceva mai ridicate, dar e un paradox. Hotelurile de 4-5 stele mai scumpe și de mare calitate s-au umplut mai din timp, pentru că există o categorie de câteva mii de turiști, să spunem, români cu venituri consistente, care vor să-și petreacă revelionul la hoteluri de calitate, de top.

Turism rural/Revelion

Foarte mulți aleg și zone de turism rural, precum Bran, Moeciu, Fundata, care se află în centrul țării, pot să zic că cele mai căutate județe sunt Brașov și Prahova. Acum de sărbători sunt turiști care aleg și alte stațiuni montane din țară, Rânca, Straja, Păltiniș, sau în nordul României, Borșa, oricum în Maramureș, Borșa e cea mai mare stațiune de schi din nordul țării, Vatra Dornei sau Slănic Moldova în regiunea Moldovei.

Pe partea de turism rural avem foarte multe zone în România. Știm cu toții de la Maramureș și Bucovina, unde se păstrează foarte bine tradițiile, dar și munții Apuseni, mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Neamț, Buzău și multe altele. Mai sunt căutate și orașele, mai ales cele unde mai sunt piețe de Crăciun. Brașovul în sine e căutat de Revelion pentru că e un oraș stațiune.

Am văzut o tendință de creștere a cererilor mai ales pe weekend-uri sau de Crăciun și Revelion și pentru marile orașe turistice ale României. Inclusiv pentru București există cerere dinspre alte zone ale țării, până la urmă.

Așa ca destinație inedită internă, Litoralul Mării Negre, unde sunt hotelurile de 4-5 stele deschise tot timpul anului. De ce aleg turiștii și Litoral? Nu vorbim de mulți turiști. Probabil câteva mii, două mii maxim, poate mai puțin, dar hotelurile de pe Litoral atrag pentru că oferă condiții foarte bune, piscină interioară, wellness și spa similare celor de 4-5 stele de la munte și spectacol cu artiști cunoscuți de Revelion. Diferența e că aici costă mai puțin decât cele de la munte, ținând cont că la munte e sezonul iarna, firește și de sărbători, pe când la mare sezonul a fost vara.

Și în delta Dunării sunt câteva hoteluri și pensiuni deschise, acolo chiar se sărbătorește Revelionul, extrem de inedit, în deltă, nefiind sezonier acolo, dar așa ca destinații mai inedite.

Iar pe partea externă avem mai multe categorii de turiști. Sunt cei care aleg zonele de munte, îmbinând Revelion și cu sporturile de iarnă, sau măcar vor să aibă zăpadă turiștii, un ambient cu zăpadă. Aici pornim de la vecinii noștri bulgari cu Bansko, Pamporovo, Borovets, Austria, care este destinația de schi cea mai populară a Europei până la urmă și de sportul de iarnă.

Citește și: Staţiunile din România, afectate de modul în care s-a construit în ele. În loc de hoteluri, s-a mers pe apartamente

Sunt turiști care aleg și Elveția, Franța, Italia, Slovacia se promovează bine în ultima vreme pe partea de schi, Serbia cu stațiunea Kopaonik, e o stațiune populară, mai ales pentru românii din vestul țării, și la ei, într-adevăr, prețurile sunt ceva mai mici, nefiind membri UE și veniturile, să spunem, sunt mai scăzute.

Apoi avem românii care aleg Revelioane în marile orașe europene, tip City Break, până la urmă extins. Aici sunt foarte multe, e o paletă întreagă de orașe, pornind de la Paris, Barcelona, Roma, Viena, Praga, Budapesta, Istanbul, care e foarte popular în continuare, Atena.

Bine, sunt și turiști care aleg metropole mai îndepărtate, precum ar fi Dubai, unde e destul de cald și în perioada asta. Și mai sunt și turiști care fug de frig și aleg destinații mai calde, nu exotice, calde, precum Antalya. Sunt oferte, exact cum e pe litoralul românesc, sunt oferte imbatabile și pentru Antalya, la hoteluri ultra-all inclusiv de 5 stele, pentru că oferta e clar mai mică decât ar fi în timpul sezonului estival.

Doar că hotelierii preferă să aibă pline hotelurile și acum, în perioada de sărbători de iarnă. Sunt români care și petrec sărbătorile în Egipt, mai sunt și oferte pentru Tunisia, Maroc, apoi în Atlantic, Tenerife, care ține de Spania, și Madeira, care aparține Portugaliei, acolo e primăvară tot timpul anului.

Iar din destinațiile exotice pot să enumăr Zanzibar, care e una dintre cele mai accesibile destinații exotice ca preț. Sunt peste 30 de investitori români în hoteluri acolo, care au închiriat sau au cumpărat hoteluri, structuri de cazare. Thailanda, Maldive, Mauritius în Oceanul Indian, Bali în Indonezia, Republica Dominicană în cealaltă parte, în zona Caraibelor. Se observă o creștere și pentru Filipine, de exemplu, o destinație care începe să fie solicitată de către români.

Locuri pe ultima sută de metri

Teoretic, locuri pot fi găsite pe ultima sută de metri pentru multe destinații. E mult mai greu pentru destinațiile exotice sau cele operate cu zbor cu avionul, pentru că s-ar putea să fie avioanele pline și foarte mulți turiști pleacă pentru Revelion azi, mâine.

Azi ținând cont că nu prea sunt deschise multe agenții, deși lucrează și online. Azi sau mâine să apeleze la o agenție de turism să vadă ce oferte mai sunt. Ofertele unde transportul cu avionul, pornind de la Antalya, de la un CityBreak, Egipt sau destinații exotice, sunt cam cele mai dificili de accesat, pentru că, repet, s-ar putea să nu mai fie locuri pe avion sau să nu mai fie zboruri.

Sunt agenții care au o cursă charter și de Revelion pentru anumite destinații, dar mai pot rămâne pe ultima sută câteva locuri, merită să încerce. În general, din experiența anilor trecuți, turiștii care se hotărăsc azi, să spunem, pe ultima sută de metri, maxim mâine, în general, aleg destinații din România, Bulgaria, Ungaria, poate Austria, destinații unde pot ajunge și cu automobilul propriu", a explicat Traian Bădulescu.