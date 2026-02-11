€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Ministerul Muncii, acuzat de discriminare. Lovitură pentru lucrătorii din industria pentru adulți
Data actualizării: 22:19 11 Feb 2026 | Data publicării: 21:03 11 Feb 2026

EXCLUSIV Ministerul Muncii, acuzat de discriminare. Lovitură pentru lucrătorii din industria pentru adulți
Autor: Alexandra Curtache

femeie femeie / Fotografie de la Margo Evardson: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/femeie-blonda-in-material-fluid-in-camp-verde-35428834/

Asociația A.D.U.L.T. a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), acuzând Ministerul Muncii că refuză să recunoască oficial ocupațiile din industria divertismentului pentru adulți pe motiv că ar fi „imorale”.

Într-un interviu exclusiv pentru DCNEWS, președintele organizației, Bogdan Petre, susține că poziția ministerului reprezintă o formă de discriminare instituțională care afectează zeci de mii de lucrători dintr-un domeniu legal. Vorbim despre lucrătorii din industria divertismentului pentru adulți.

Întrebat dacă a primit un răspuns oficial din partea Ministerului Muncii, Bogdan Petre a confirmat că instituția a transmis în scris poziția sa.

„Da. Ministerul Muncii ne-a transmis oficial, in scris, că ar fi interzisă încheierea unor contracte de muncă pentru activități considerate „imorale” sau care ar contraveni „bunelor moravuri”.

Problema este că legea nu conține un asemenea criteriu moral. Legea vorbește despre activități legale sau ilegale, nu despre „moralitate”.

În ciuda acestor răspunsuri, am solicitat o întâlnire la nivel de conducere pentru a clarifica situația. Am obținut cu dificultate o audiență, însă, inclusiv în cadrul discuției directe cu reprezentanți ai conducerii Ministerului, poziția a fost menținută.

Prin urmare, nu vorbim despre o eroare administrativă, ci despre o poziție instituțională asumată”, a declarat președintele Asociației A.D.U.L.T.

„Un reflex administrativ conservator”

În ceea ce privește posibilele cauze ale acestei decizii, Bogdan Petre afirmă că nu există indicii privind o presiune politică directă.

„Nu avem indicii că ar exista o presiune politică directă. Este mai degrabă un reflex administrativ conservator, o teamă de asumare și o tendință de a evita subiecte considerate sensibile.

Din păcate, această evitare creează și menține o zonă gri. Iar zonele gri în administrație sunt, de regulă, vulnerabile la abuz și arbitrar”, a explicat acesta pentru DC News.

Fără cod ocupațional: „Nesiguranță permanentă”

Sesizarea depusă la CNCD vizează refuzul sistematic al Ministerului Muncii de a include ocupațiile din industria divertismentului pentru adulți în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR).

Potrivit Asociației, această omisiune afectează direct zeci de mii de persoane care activează legal în domeniu. Doar în sectorul videochatului, un fost președinte ANAF declara că peste 400.000 de persoane ar activa în România, la care se adaugă lucrători din masaj erotic, sex-shopuri sau cluburi de swing.

„Concret, înseamnă nesiguranță permanentă. O persoană care muncește legal în industria divertismentului pentru adulți și care oricum se confruntă cu stigmat social, nu are o încadrare profesională clară.

În lipsa unui cod ocupațional, există riscul ca, în urma unui control, activitatea să fie interpretată arbitrar ca fiind „necorespunzătoare” sau chiar asociată, în mod abuziv, cu fapte precum prostituția, deși nu există nicio legătură juridică.

Dincolo de aspectul administrativ, este o problemă de demnitate. Statul spune: plătești taxe, exiști economic, dar nu te recunoaștem profesional”, a explicat Bogdan Petre.

Până la această oră, Florin Manole, ministrul Muncii, nu a răspuns solicitării noastre pentru un punct de vedere.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul muncii
bogdan petre
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Jumătate de milion de copii aflați pe lista de așteptare pentru servicii de sănătate mintală
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Cuplul anxios-evitant. Interacțiunea care epuizează
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 54 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 16 ore si 0 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 15 ore si 44 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 22 ore si 43 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close