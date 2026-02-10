€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Ce face Patriarhia Română în timp ce „unele asociații fac tabere cu sprijin financiar corporatist pentru adolescenți trans și queer”
Data actualizării: 21:36 10 Feb 2026 | Data publicării: 18:38 10 Feb 2026

Ce face Patriarhia Română în timp ce „unele asociații fac tabere cu sprijin financiar corporatist pentru adolescenți trans și queer”
Autor: Anca Murgoci

lgbt pexels-shvetsa-4611687 LGBT / FOTO: Fotografie de la Anna Shvets: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/oameni-barba-i-sta-jos-sta-a-ezat-4611687/

Preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre sprijinul pe care Patriarhia Română îl dă copiilor din România.

Preotul Adrian Agachi, la DC Edu

„În timp ce unele asociații fac tabere cu sprijin financiar corporatist pentru adolescenți „trans” și „queer” care locuiesc în mediul rural, Patriarhia Română a lansat proiectul „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul”, prin care vor fi sprijiniți educațional, moral și material 5.850 de copii vulnerabili din zonele izolate sau dezavantajate ale țării.


În plus față de cele 117 centre educaționale locale, se va demara construirea unui centru multifuncțional situat în orașul Pantelimon, județul Ilfov. În cadrul acestui centru, copiii vor participa la tabere educaționale și excursii care vor cuprinde activități precum: ateliere tematice, grupuri de lucru, consiliere psihologică/socială, suport școlar suplimentar, schimburi de experiență etc. (mai multe detalii puteți regăsi în primul comentariu).
Ne pasă de educația tinerilor. Ne pasă de prevenirea abandonului școlar. Ne pasă de copiii care, din cauza sărăciei, nu au suficientă hrană, acces la educație sau posibilitatea de a reuși în viață.


De altfel, în ultimii 15 ani, Biserica Ortodoxă Română a recuperat peste 30.000 de copii de la realitatea cruntă a abandonului școlar prin programul „Alege școala!”.


În anul 2025, în toate așezămintele social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române au primit asistență 278.063 beneficiari, dintre care 65.993 au fost copiii din așezămintele sociale ale Bisericii sau care aparțin unor familii fără posibilităţi de întreţinere sau care au părinţii aflaţi la muncă în alte ţări.


Cuantumul tuturor activităților social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române a depășit 80 de milioane de euro în anul 2025.


Nu împlinim aceste fapte pentru a-i îndoctrina pe tineri, nici pentru a-i „prelucra” psihologic sau ideologic, ci pentru că urmăm îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: „Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 40)”, a scris Adrian Agachi.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mulți cred că se roagă corect, dar fac o greșeală. Purtătorul de cuvânt al BOR: Ce dă, de fapt, valoare cuvintelor / video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 40 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close