DCNews Stiri Diferența dintre atacul de cord și stopul cardiac. Cum le distingi. Dr. Anca Tâu: Ambele pot ucide, dar diferit
Data actualizării: 00:21 11 Feb 2026 | Data publicării: 08:29 10 Feb 2026

Diferența dintre atacul de cord și stopul cardiac. Cum le distingi. Dr. Anca Tâu: Ambele pot ucide, dar diferit
Autor: Doinița Manic

Imagine cu un bărbat care are dureri de inimă Un infarct poate duce la stop cardiac. Un stop cardiac nu are nevoie de infarct. Foto: Pixabay

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a spus ce înseamnă, de fapt, „a muri de inimă”, explicând diferențele dintre atacul de cord și stopul cardiac.

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a explicat care este diferența dintre atacul de cord și stopul cardiac, adesea confundate. Se pare că există câteva semne clare prin care le putem distinge. Potrivit medicului, un alt detaliu important este că un infarct poate duce la stop cardiac, dar un stop cardiac nu are nevoie de infarct.

"„A murit de inimă”. De obicei, asta înseamnă că nu știm ce s-a întâmplat. Atacul de cord și stopul cardiac nu sunt același lucru. Confuzia dintre ele ucide.

VEZI ȘI: Atacul de panică și infarctul, simptome asemănătoare. Cum le deosebești. Dr. Anca Tâu: Abia în secolul XX am înțeles clar

„I s-a oprit inima”. „A făcut un infarct dintr-o supărare.. „A murit subit”. În limbajul comun, inima face de toate. În medicină, greșelile de limbaj omoară.

Ce este stopul cardiac

Aici nu vorbim despre stres. Nu despre emoții. Nu despre supărări. Aici vorbim despre electricitate. Când sistemul electric al inimii se prăbușește:
– nu mai există puls
– nu mai există respirație
– omul cade și nu răspunde.

Nu există „mai vedem”. Nu există „poate își revine”. Se începe resuscitarea. ACUM. Minutele decid totul.

Ce este atacul de cord (infarctul)

Aici nu e curentul. Aici e alimentarea. O arteră se blochează. Mușchiul inimii nu mai primește sânge. Omul:
– este conștient
– are durere în piept
– transpirație rece
– neliniștea aceea care „nu e normală”

Inima încă bate. Dar o parte din ea moare.

Confuzia care ucide

Un infarct poate duce la stop cardiac. Un stop cardiac nu are nevoie de infarct. Una este o arteră închisă. Alta este o inimă oprită electric. Ambele pot ucide. Diferit. Cu soluții diferite.

Dacă cineva cade și nu răspunde:
  112 → CPR imediat.
Dacă cineva are durere toracică intensă:
  112 → NU „mai așteptăm”.

Amânarea nu e prudență. Este un diagnostic letal. Nu toți cei care mor „de inimă” mor la fel. Dar mulți mor pentru că noi le confundăm. Dacă ai citit până aici, ai aflat ceva care chiar poate salva o viață", a scris dr. Anca Tâu pe pagina sa de Facebook.

dr. Anca Tau
infarct
stop cardiac
atac de cord
boli de inima
