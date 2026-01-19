€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Atacul de panică și infarctul, simptome asemănătoare. Cum le deosebești. Dr. Anca Tâu: Abia în secolul XX am înțeles clar
Data publicării: 20:09 19 Ian 2026

Atacul de panică și infarctul, simptome asemănătoare. Cum le deosebești. Dr. Anca Tâu: Abia în secolul XX am înțeles clar
Autor: Doinița Manic

infract, boli inima Imagine cu un bărbat care are dureri de inimă. Foto: Pixabay

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a explicat care sunt asemănările dintre un infarct și un atac de panică.

 

Știau că infarctul și atacul de panică pot semăna? Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a explicat cum le putem deosebi, chiar dacă simptomele ne pot păcăli.

"Infarct sau atac de panică? Pot semăna. Dar NU sunt același lucru.

Istoric vorbind, înainte de ECG, troponine și coronarografie, durerea în piept era una dintre cele mai mari capcane ale medicinei… Abia în secolul XX am înțeles clar: infarctul este o problemă de vase, atacul de panică este o reacție a sistemului nervos.

Simptomele pot păcăli. Mecanismele… NU.

Cum se manifestă infarctul miocardic


– durere apăsătoare, „ca o greutate pe piept”
– poate iradia în brațul stâng, mandibulă, spate
– transpirații reci, greață, senzație de rău intens
– nu cedează cu respirație controlată sau „calmare”

Cum se manifestă atacul de panică

– frică intensă, bruscă
– palpitații, tremur, furnicături
– respirație rapidă, senzație de lipsă de aer, senzație de moarte iminentă
– poate mima perfect un infarct, dar fără ischemie cardiacă

Regula de aur (clinic corectă): Dacă este prima durere în piept sau ai orice dubiu, SUNĂ LA 112. Mai bine o alarmă falsă decât un infarct ratat. În cardiologie, timpul înseamnă mușchi cardiac. Medicina NU funcționează pe „simt că”…. Funcționează pe context clinic, probabilitate și investigația potrivită.

Această postare are scop informativ și educativ. Nu înlocuiește consultul medical și nu reprezintă recomandări individuale de tratament", a scris dr. Anca Tâu pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac de panica
infarct
dr. Anca Tau
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Coaliția stă să se rupă. Replici aprinse între Budăi și Mardarovici: Aș ieși și azi de la guvernare / Abia aștept să văd guvernul PSD-AUR
Publicat acum 27 minute
Ce sume și conturi sunt exceptate de la poprire. Veniturile care nu pot fi poprite
Publicat acum 33 minute
Ce a propus Ilie Bolojan la ședința PNL de la Vila Lac
Publicat acum 52 minute
Atenție la câinii de rasă de la crescători neautorizați: Tot ce trebuie să știi înainte de a-ți cumpăra un prieten pe viață
Publicat acum 54 minute
Radio România, lider de piață la nivel național
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close