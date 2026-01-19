Atacul de panică și infarctul, simptome asemănătoare. Cum le deosebești. Dr. Anca Tâu: Abia în secolul XX am înțeles clar

Știau că infarctul și atacul de panică pot semăna? Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a explicat cum le putem deosebi, chiar dacă simptomele ne pot păcăli.

"Infarct sau atac de panică? Pot semăna. Dar NU sunt același lucru.

Istoric vorbind, înainte de ECG, troponine și coronarografie, durerea în piept era una dintre cele mai mari capcane ale medicinei… Abia în secolul XX am înțeles clar: infarctul este o problemă de vase, atacul de panică este o reacție a sistemului nervos.

Simptomele pot păcăli. Mecanismele… NU.

Cum se manifestă infarctul miocardic



– durere apăsătoare, „ca o greutate pe piept”

– poate iradia în brațul stâng, mandibulă, spate

– transpirații reci, greață, senzație de rău intens

– nu cedează cu respirație controlată sau „calmare”

Cum se manifestă atacul de panică

– frică intensă, bruscă

– palpitații, tremur, furnicături

– respirație rapidă, senzație de lipsă de aer, senzație de moarte iminentă

– poate mima perfect un infarct, dar fără ischemie cardiacă

Regula de aur (clinic corectă): Dacă este prima durere în piept sau ai orice dubiu, SUNĂ LA 112. Mai bine o alarmă falsă decât un infarct ratat. În cardiologie, timpul înseamnă mușchi cardiac. Medicina NU funcționează pe „simt că”…. Funcționează pe context clinic, probabilitate și investigația potrivită.

Această postare are scop informativ și educativ. Nu înlocuiește consultul medical și nu reprezintă recomandări individuale de tratament", a scris dr. Anca Tâu pe pagina sa de Facebook.