IRI Travel: România, Bulgaria și Grecia – destinațiile sigure ale verii 2026

Cu o experiență de peste 20 de ani în operarea vacanțelor pe litoralul românesc și bulgăresc și cu parteneriate solide în Grecia, IRI Travel propune pentru vara 2026 pachete cu reduceri Early Booking și Super Early Booking de până la 30%, avansuri reduse (de la 10%) și tarife competitive pentru sejururi de 5 sau 7 nopți.

Bulgaria – cel mai bun raport calitate-preț din regiune

Stațiuni precum Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Obzor sau Duni rămân în topul preferințelor, datorită serviciilor all inclusive, plajelor curate și infrastructurii turistice bine dezvoltate.

Oferte speciale martie 2026:

Reduceri între 7% și 30% pentru hoteluri din Albena și Nisipurile de Aur

Campanii Super Early Booking la hotelurile Grifid (reduceri până la 30%, avans 10%)

Rusalii 2026 în Nisipurile de Aur – tarife de la 69 euro / persoană / 3 nopți

Exemple de tarife (5 nopți, iulie 2026):

Albena – de la 332 euro / persoană / all inclusive

Nisipurile de Aur – de la 202 euro / persoană / all inclusive

Sunny Beach – de la 203 euro / persoană / all inclusive

Duni – de la 442 euro / persoană / all inclusive + șezlong inclus

Grecia – relaxare, peisaje spectaculoase și servicii premium

Pentru turiștii care caută combinația între natură, gastronomie și hoteluri boutique sau resorturi de 4 și 5 stele, Grecia rămâne o alegere stabilă și apreciată.

IRI Travel propune oferte în Thassos, Halkidiki, Paralia Katerini, Peloponez și Evia, cu reduceri Early Booking de până la 30%.

Exemple de tarife (7 nopți):

Halkidiki – de la 279 euro / persoană / demipensiune

Paralia Katerini – de la 367 euro / persoană / demipensiune

Thassos – de la 421 euro / persoană / demipensiune

Peloponez & Evia (resorturi 4–5★) – de la 343 euro / persoană

Litoralul românesc – alternativa sigură și confortabilă

Stațiuni precum Mamaia, Eforie Nord, Saturn, Venus sau Neptun oferă pachete all inclusive competitive, hoteluri renovate și facilități moderne pentru familii.

Exemple de tarife (5 nopți / all inclusive):

Saturn – de la 1.595 lei / persoană

Neptun – de la 1.865 lei / persoană

Eforie Nord – de la 1.864 lei / persoană

Mamaia – de la 2.068 lei / persoană

„În contextul actual, turiștii români caută predictibilitate, siguranță și destinații accesibile cu transport facil. România, Bulgaria și Grecia sunt cele mai echilibrate opțiuni pentru vara 2026, atât din perspectiva stabilității, cât și a raportului calitate-preț. Observăm o orientare clară către rezervări timpurii, iar reducerile Early Booking și Super Early Booking – cu avansuri de doar 10% – permit planificarea responsabilă a vacanței. Bulgaria rămâne lider pe segmentul all inclusive accesibil, Grecia atrage prin diversitate și peisaj, iar litoralul românesc este alternativa sigură și la îndemână pentru familii”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.