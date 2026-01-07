€ 5.0905
Data actualizării: 10:51 07 Ian 2026 | Data publicării: 10:50 07 Ian 2026

IRI Travel: 2026 va fi dominat de early booking, vacanțe responsabile și creșteri consistente pe litoral și extern
Autor: Crişan Andreescu

Badircea Lucian Bădîrcea: Anul 2026 este mai mult decât o revenire la normal, este o redefinire a modului în care călătorim FOTO Adrian Boioglu / EUplus.ro
 

IRI Travel anticipează pentru 2026 un an al consolidării turismului responsabil și al vacanțelor planificate inteligent, pe fondul maturizării comportamentului de consum observate în 2025.

Compania, care aniversează 20 de ani de activitate, a lansat deja ofertele early booking pentru sezonul estival 2026 și raportează un interes ridicat încă din primele zile ale anului.

Potrivit analizei realizate de IRI Travel, primele luni din 2026 confirmă tendința de planificare din timp a vacanțelor. Pentru intervalul ianuarie–februarie 2026 este estimată o creștere de aproximativ 25% a rezervărilor early booking față de aceeași perioadă a anului precedent, în condițiile unor reduceri care pot ajunge până la 35%. Pachetele sunt disponibile cu avansuri cuprinse între 10% și 30%, iar diferența se achită înainte de intrarea la cazare, ceea ce oferă flexibilitate financiară turiștilor.

După un 2025 caracterizat de creșterea cererii și de o mai bună informare a clienților, anul 2026 se conturează ca o etapă de stabilizare și rafinare a alegerilor turistice. Turiștii români sunt mai organizați, compară mai atent ofertele și pun accent pe siguranță, calitatea serviciilor și experiențele incluse. Agențiile de turism sunt tot mai mult percepute ca parteneri de încredere, iar pachetele complete, negociate și garantate devin standardul pieței.

Pe plan intern, litoralul românesc, în special zona de sud, este estimat să continue procesul de profesionalizare, cu un interes tot mai mare pentru hotelurile care investesc în servicii moderne și concepte all inclusive. Turismul balnear și city break-urile interne își păstrează o evoluție constantă, alimentată de cererea pentru escapade scurte, dar bine structurate.

La nivel extern, Bulgaria și Grecia rămân principalele destinații estivale ale românilor, urmate de Turcia, în timp ce Spania și Egiptul sunt în continuare pe un trend de creștere. Segmentul exotic se extinde și devine accesibil unui public mai larg, specialiștii IRI Travel estimând o creștere a cererii cu aproximativ 15% față de 2025. Pentru sezonul estival 2026 este anticipată o creștere de circa 30% a rezervărilor pentru Bulgaria și Grecia, peste 60% dintre turiști urmând să aleagă hoteluri de 4 și 5 stele, iar aproximativ jumătate să opteze pentru pachete all inclusive.

Analiza tendințelor arată un interes crescut pentru experiențe locale autentice, vacanțe orientate spre wellness și natură, city break-uri cu componentă culturală, precum și pentru conceptul de slow travel, care presupune sejururi mai lungi și un impact redus asupra mediului. Tehnologia și soluțiile bazate pe inteligență artificială devin tot mai prezente în planificarea călătoriilor, prin itinerarii personalizate și recomandări adaptate în timp real.

„Anul 2026 este mai mult decât o revenire la normal, este o redefinire a modului în care călătorim. Turiștii caută experiențe autentice cu valoare adăugată, sustenabile și conectate cu comunitățile locale. Îmbinăm destinațiile consacrate cu trendurile globale de turism responsabil, wellness și city break-uri personalizate. Rolul nostru este să oferim călătorii inteligente, sigure și memorabile. Totodată, 2026 este un an special pentru noi, deoarece aniversăm 20 de ani de activitate, un parcurs pe care îl datorăm echipei noastre și agențiilor partenere”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Datele companiei arată că în perioada octombrie–decembrie 2025 rezervările early booking au crescut cu peste 70% față de intervalul similar din 2024, iar ritmul s-a menținut și la începutul lui 2026, pe fondul adaptării ofertelor la noile preferințe ale turiștilor și la tendințele globale din industrie.


 

