Cum se plătește în 2026 concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. Sumele primite de părinți

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav rămâne un aspect important pentru părinți. Aici afli cum este plătit, cine îl suportă, cum se calculează, ce trebuie să faci pentru a-l obține și care sunt condițiile de eligibilitate.

Nu se schimbă regulile privind concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

În 2026, cadrul legal de bază pentru concediul pentru îngrijirea copilului bolnav este în continuare reglementat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care stabileşte regulile generale de acordare și plată a acestui tip de concediu medical pentru părinți.

Până acum, acestea nu au fost radical modificate pentru anul 2026, însă există schimbări recente ale modului de plată pentru concediile medicale suportate de Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Totuși, indemnizația rămâne reglementată în baza dispozițiilor vechi.

Cum este plătit în 2026 concediul pentru îngrijirea unui copil bolnav

Pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, părintele beneficiază de o indemnizație de 85% din media veniturilor brute realizate în ultimele 6 luni din perioada stagiului de cotizare, calculată conform regulilor sociale în vigoare.

Indemnizația este suportată integral din bugetul FNUASS și este plătită lunar prin angajator, care ulterior recuperează suma de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, notează Profit.ro.

Se ia media veniturilor brute din ultimele 6 luni de contribuţii la sistemul de asigurări sociale. Din această medie se aplică procentul de 85%, reprezentând cuantumul indemnizației pentru concediul de îngrijire copil bolnav.

De exemplu, dacă media veniturilor brute este de 6.000 lei lunar: 85% × 6.000 lei = 5.100 lei brut/lună (înaintea reținerilor fiscale).

Indemnizația nu poate depăși venitul brut realizat. Suma este neimpozabilă, iar plata nu afectează alte drepturi salariale, cum ar fi concediul de odihnă acumulat.

Ce trebuie să faci pentru a primi acest tip de concediu

Pentru a beneficia de plata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, este nevoie să îndeplinești câteva condiții și să depui anumite documente:

Certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav, emis de medicul de familie sau pediatru.

Cerere adresată angajatorului, prin care soliciți înregistrarea concediului medical.

Certificat de naștere al copilului (copie), ca dovadă a relației părinte-copil.

Adeverință de la locul de muncă privind vechimea și stagiul de cotizare, dacă este cerută de medic.

Acte justificative suplimentare în cazul în care părinții sunt divorțați sau există custodie separată.

Din punct de vedere al condițiilor de eligibilitate, este necesar să ai stagiu de cotizare de minimum 6 luni în ultimele 12 luni înainte de luna în care soliciți concediul. Totodată, trebuie să fie vorba de un copil bolnav cu vârsta până la 12 ani (cu excepție cazurilor de handicap sau afecțiuni grave, pentru care perioadele și vârstele pot fi extinse potrivit legislației), potrivit Juridice.ro.

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav se poate acorda de regulă până la 45 de zile calendaristice pe an pentru fiecare copil, iar în cazuri medicale speciale (boli grave, intervenții chirurgicale, infectocontagioase), medicul poate extinde perioada conform reglementărilor.

