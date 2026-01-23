€ 5.0943
Subcategorii în Economie

DCNews Economie Există un loc de muncă ideal. Unde îl găsiți? În România
Data actualizării: 10:58 23 Ian 2026 | Data publicării: 10:56 23 Ian 2026

Există un loc de muncă ideal. Unde îl găsiți? În România
Autor: Anca Murgoci

cwechinox-2-sept Sursă foto: imagine proprie

Există un loc de muncă ideal. Unde îl găsiți? În România. Oricine ar vrea să lucreze la noi în țară.

De fapt... exprimarea corectă ar fi... o țară ideală pentru muncă. Sau pentru zile libere. De ce? Pentru că, la nivelul european, avem cele mai multe zile libere. Adică statul român acordă cele mai multe zile libere angajaților. Mai precis 17 zile. Suntem pe primul loc la nivel european. Și nu am luat în calcul punțile și zilele de concediu, cele 21 legale. Practic, cel puțin dacă lucrezi la stat, ești un om fericit. Ai vreo două luni pe an liber. Parcă nu-i rău deloc, nu?

Și, da, oamenii au nevoie de zile libere, dar angajatorii plătesc taxe și impozite și pe acele zile. Dar parlamentarii nu știu „de-astea”. Ei au nevoie de voturi, așa că inventează orice fel de sărbătoare pentru a acorda încă o zi liberă. 

De exemplu, zile libere în 2026 sunt următoarele:


1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou
6 Ianurie - Boboteaza
7 Ianuarie - Sfântul Ioan Botezatorul
24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române
10 - 13 aprilie - Paște ortodox 2026
1 mai - Ziua Muncii
1 iunie - Ziua Copilului
31 mai (duminică) - Rusalii, 1 iunie (luni) - A doua zi de Rusalii
15 august - Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie - Sfântul Andrei
1 decembrie - Ziua Națională a României
25 decembrie, 26 decembrie - Crăciunul

Și când vorbim de topul celor mai multe zile libere din Uniunea Europeană, nu ne referim și la punți, ci doar la sărbătorile legale

Așa cum spuneam în 2026 sunt, în principiu, 17 zile libere legale în România, dar efectiv vei avea 16 zile nelucrătoare, deoarece două sărbători cad în aceeași zi. Patru dintre ele au trecut deja (1 ianuarie, 2 ianuarie, 6 ianuarie și 7 ianuarie), așa că au mai rămas doar 13.

De asemenea, se dau zile libere și pentru căsătoria angajatului (5 zile), căsătoria unui copil al angajatului (3 zile), nașterea unui copil (pentru tată- 3 zile) și în caz de deces (aici se subînțelege că nu s-ar putea fi altfel - 3 zile). Părinții din România au dreptul la concediu medical plătit pentru îngrijirea copilului bolnav (sub 12 ani sau 18 ani pentru afecțiuni grave/handicap), de până la 45 de zile calendaristice pe an/copil. Medicul de familie acordă maxim 14 zile calendaristice pe episod. Există și 1-2 zile libere anuale plătite pentru îngrijirea sănătății copilului. 

Așadar, ce spuneți? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră în comentarii! Este bine să fii angajat în România? La dumneavoastră în firmă cum este?

acest articol reprezintă o opinie
zile libere
concediu
romania
Comentarii

