Cum schimbă Directiva UE negocierile de salariu până în 2026. Cât se câștigă în inginerie și alte domenii
Data publicării: 13:41 20 Ian 2026

Cum schimbă Directiva UE negocierile de salariu până în 2026. Cât se câștigă în inginerie și alte domenii
Autor: Anca Murgoci

cwechinox-2-sept Sursă foto: imagine proprie

De acum înainte, salariile vor fi publice.

 

Pe măsură ce se apropie termenul limită din iunie 2026 referitor la Directiva Europenă privind transparența salarială, angajatorii și candidații intră într-o nouă etapă de stabilire a remunerației. Hipo.ro, o platformă de recrutare, pune la dispoziția pieței un instrument bazat pe salariile și beneficiile din anunțurile publicate de angajatori, oferind un reper concret pentru negocierile salariale și deciziile de carieră. 

Directiva (UE) 2023/970 obligă toate statele membre să introducă până la 7 iunie 2026 reguli clare privind transparența salarială


Directiva (UE) 2023/970 obligă toate statele membre să introducă până la 7 iunie 2026 reguli clare privind transparența salarială, de la informarea candidaților asupra intervalelor de salariu, până la raportarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați. Angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de primul interviu și să nu mai poată solicita istoricul salarial al candidaților, măsuri care schimbă fundamental modul în care se desfășoară recrutarea în UE. 

În România, transpunerea Directivei este una dintre cele mai importante schimbări de reglementare în zona de resurse umane din ultimul deceniu, cu impact direct asupra modului în care companiile recrutează, promovează și comunică politicile de salarizare.


În acest context, Hipo.ro a creat secțiunea Salarii si Beneficii unde sunt centralizate, în timp real, informațiile introduse de angajatori în anunțurile publicate pe platformă, ceea ce oferă o imagine fidelă a ofertei reale din piață. Instrumentul este primul de pe piața locală care combină informații despre salarii cu detalii despre beneficiile extra-salariale, ajutând companiile să își calibreze pachetele de compensații în raport cu concurența. 


Pentru angajatori, utilizarea timpurie a unui instrument de transparență a salariilor și beneficiilor înseamnă un avantaj competitiv în fața termenului din iunie 2026: companiile pot testa deja intervale salariale clare, criterii obiective și mesaje transparente, înainte ca raportările oficiale privind diferențele de remunerare să devină obligatorii. Astfel, organizațiile care adoptă devreme principiile Directivei pot construi mai ușor încredere cu angajații, pot atrage candidați mai bine informați și își pot consolida brandul de angajator într-o piață a muncii tot mai atentă la echitate și corectitudine.


Topul domeniilor cu cele mai multe joburi în 2025 și salariile oferite de angajatori

2026, anul transparenței: Topul salariilor și beneficiilor pentru joburile publicate


În 2025, analiza salariilor nete de pe Hipo.ro arată 5 domenii unde angajatorii au recrutat intens, comunicând intervale salariale clare. IT Software rămâne motorul principal al angajărilor, cu 9225 de joburi publicate și salarii nete cuprinse între 5.513 și 8.270 de lei, ceea ce reflectă competiția puternică pentru specialiști cu competențe digitale avansate.

joburi
locuri de munca
bani
lei
