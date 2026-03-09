€ 5.0941
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Data actualizării: 10:23 09 Mar 2026 | Data publicării: 10:01 09 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Autor: Daniela Simulescu

lalele roz luna plina Sursă foto: Freepik AI

Ne așteaptă o primăvară destul de provocatoare din punct de vedere astrologic.

Următoarele luni vor fi foarte ofertante din punct de vedere astrologic! Mercur retrograd, intrarea lui Uranus în Gemeni, finalul tranzitului lui Jupiter în Rac. Am depășit perioada eclipselor și a conjuncției perfecte dintre Saturn și Neptun. Acum, trebuie să ne dăm seama unde să acționăm cu răbdare și unde cu o viteză mai mare. 

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Balanță/Ascendent în Balanță

Din start, trebuie să știi că sănătatea trebuie pusă pe primul loc. Dacă nu ai mai făcut un set de analize de ceva timp, poate că este cazul să iei în calcul asta. La începutul primăverii, Mercur și Marte se vor ocupa de casa a șasea, cea legată de sănătate și muncă. Deci vor fi ajustări în aceste domenii. Stresul de la locul de muncă va fi greu de gestionat. Finalul primăverii va fi important pe plan personal. Unele relații se vor schimba.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

În prima parte a primăverii, vei pune accentul pe viața personală. Și vei depune eforturi extraordinare pentru îmbunătățirea relației cu copiii, retrezirea pasiunii în cuplu sau dovezi romantice. Nu va fi simplu, dat fiind faptul că Mercur retrograd se va afla în casa iubirii, dar nici imposibil. Pe urmă, îți vei muta atenția către stilul tău de lucru și modul în care îți câștigi banii. Vei fi foarte preocupat de a munci cu rost.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Începutul primăverii îți aduce unele complicații legate de starea locuinței sau de comunicarea din familie. De asemenea, pot apărea probleme cu vecinii, asociațiile de proprietari sau reproșuri pentru/din partea rudelor. Însă, viața sentimentală se poate îmbunătăți. Uranus va intra în casa a șaptea și aduce nevoia de prospețime în cuplu sau întâlniri neașteptate pentru cei singuri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nu vei avea o primăvară liniștită! Te vei confrunta cu numeroase încurcături sau dificultăți în chestiunile administrative, birocratice și tehnologice. De asemenea, călătoriile sau studiile îți vor da bătăi de cap. Unii dintre voi vor dori să se mute sau să își renoveze locuința. Iar procesul nu va fi deloc simplu. Cert este că vei avea succes doar dacă vei rămâne flexibil și foarte curios. 

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Începi primăvara cu multiple ajustări pe plan financiar. Pentru că apar cheltuieli neașteptate. Și nu doar bugetul tău va fi afectat, ci și al familiei. Tocmai de aceea, va trebui să amâni unele răsfățuri sau investiții. Îți recomandăm să acorzi atenție și modului în care negociezi sau îți ceri drepturile. Relațiile cu frații, surorile sau oamenii apropiați vor trece prin schimbări remarcante.

Pești/Ascendent în Pești

Ai scăpat de Saturn și Neptun. Dar primăvara începe cu Mercur retrograd și Marte în propriul semn. Cel puțin luna martie se va demonstra a fi una mai dinamică sau agitată. Pot apărea și încurcături sau amânări, însă le vei face față cu siguranță. Poate și pentru că vei avea mai multă claritate și îți vei da seama ce contează cu adevărat. Și te ajută și Jupiter, propriul guvernator, din casa a cincea. Pe urmă, în aprilie și mai, este cazul să îți schimbi atitudinea față de bani și alte resurse. Timpul este scump.

astrolog daniela simulescu
mercur retrograd
x close