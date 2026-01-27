Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români din toate timpurile, s-a născut pe 27 ianuarie 1936.

Personalitatea lui Florin Pieric

Observăm că este un nativ Vărsător. Adică o persoană sociabilă, prietenoasă, foarte deschisă la noutate, independentă, rebelă, atrasă de umanitate, originalâ și dornică să se reinventeze în permanență.

Ce înseamnă Luna în Pești

Poziția Lunii într-o hartă natală reprezintă spectrul emoțional, modul în care procesează stările și nevoia primordială. Florin Piersic are Luna în Pești. Oricine posedă acest aspect are un univers interior nemărginit. Plin de povești diferite. Cu o sensibilitate exacerbată. Intuiție la un nivel extraordinar. Empatie cât cuprinde. Dar atunci când avem de-a face cu un actor, aspectul este unul dintre cele mai potrivite pentru meseria sa. De ce? Pentru că îi oferă capacitatea de a fi cameleonic sau de a se transpune imediat, de a face simbioză cu personajul interpretat și o intuiție nelimitată. Am putea spune că se pierde repede în orice rol. Comedie, tragedie, dramă.

Luna face două conjuncții de semn: cu Marte (magnetism și efervescență) și cu Saturn (disociere instantanee, dar și probleme din punct de vedere emoțional).

Cum gândește actorul?

Mercur, planeta comunicării și a proceselor cognitive, se afla în Vărsător și era retrograd. Încă o indicație clară pentru o persoană nonconformistă, imprevizibilă, excentrică în discurs. Retrogradarea l-a ajutat să despice orice rol în bucăți și i-a conferit darul de a alege cele mai bune replici, mai ales în interviuri sau emisiuni.

Ce daruri a primit din partea astrelor?

Venus se afla în Săgetător. Florin Piersic a primit din partea astrelor un nivel uimitor de carismă, prezență scenică, optimism, simț aventurier și bucuria de se expune. Tot acest aspect sigur a fost responsabil și de lipsa de predictibilitate în viața amoroasă, dar și pentru indisciplina pe plan profesional. Și cum Venus se afla în conjuncție de semn cu Jupiter, Marele Benefic(unul dintre cele mai norocoase aspecte din astrologie), este clar că nativul a beneficiat tot timpul de resursele celorlalți, de șanse în momentele provocatoare și iubire din abundență din partea publicului sau a fanelor sale. Florin Piersic nu se mulțumește cu puțin, în niciun domeniu.

Axa karmă-destin

Nodurile Lunare, cele care ne arată evenimentele predestinate din viața unui nativ, se află pe axa Rac(Nodul Sud) - Capricorn(Nodul Nord). Ceea ce înseamnă că adevărata provocare a lui Florin Piersic este aceea de a-și întemeia o familie și de a menține relații armonioase cu membrii acesteia. Dar, acesta nu a dorit să facă deloc compromisuri din punct de vedere profesional. A pus cariera pe primul loc.