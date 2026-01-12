Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Anul 2026 va fi memorabil din punct de vedere astrologic! Atât la nivel macro, cât și micro. Evenimentele astrologice din următoarele douăsprezece luni sunt de genul celor care schimbă limite, aduce noi ideologii, împart puterea în noi moduri. Saturn, Neptun și Uranus se va instala în Berbec și Gemeni. Jupiter va intra în Leu. Iar Nodurile Lunare vor trece pe axa Leu-Vărsător. Deci nu există zodie care să nu treacă prin transformări în 2026.

Balanță/Ascendent în Balanță

Jupiter rămâne în casa a zecea până la finalul lunii iunie. Un tranzit care îți poate oferi oportunități pe plan profesional. Sau mai mult curaj atunci când îți dorești o schimbare. De asemenea, unul care să îți îmbunătățeascâ imaginea în societate. Și acum veștile importante! Neptun și Saturn intră în casa a șaptea, a relațiilor, punctul vostru sensibil. Ceea ce înseamnă că urmează numeroase teste și momente de confuzie din acest punct de vedere. Și unele care nu se termină repede.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Am putea spune că sunteți susținuți de astre pânâ în iulie, mai ales dacă alegeți să faceți totul în mod corect și legal. În plus, Jupiter îi va ajuta pe cei care vor să se înscrie la noi forme de învățământ sau să termine altele, să se mute, să călătorească sau care au numeroase chestiuni administrative de rezolvat. Saturn și Neptun ies din casa a cincea, a iubirii, copiilor și a fericirii. Iar Uranus va ieși din casa a șaptea a relațiilor. Putem spune că, din primăvară, veți căpăta un plus de claritate sau încredere pe plan amoros. Vă veți da seama că timpul trece și că aveți nevoie de stabilitate și predictibilitate, nu de haos și dramă.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Saturn și Neptun ies din casa a patra. deci veți scăpa de neajunsurile sau blocajele din planul imobiliar sau acelea din cauza familiei. Însă, acestea vor trece în casa a cincea, iar mulți dintre voi veți primi noi responsabilitâți și vă veți da seama că propria fericire nu depinde de alții. Uranus își va începe tranzitul în casa a șaptea, a relațiilor. Deci putem spune că atât tu, cât și partenerul, aveți nevoie de un plus de flexibilitate. Și că oricât de multe planuri v-ați face împreună, tot veți fi luați prin surprindere.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Saturn, guvernatorul tău, își va începe tranzitul în casa a patra. De pe acum, trebuie să știi că urmează nu doar câteva luni, ci doi ani de maturizare și călire pe plan emoțional. Fie că este vorba de probleme legate de rude sau nevoia ta de a-ți întocmi o familie, timpul nu va fi neapărat un aliat. Dar, aduce vești bune celor care vor să își cumpere/construiască o locuință sau să pună bazele unui proiect din punct de vedere profesional. Jupiter rămâne în casa a șaptea până la finalul lui iunie, deci vei întâlni oamenii potriviți la momentul potrivit.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Saturn și Neptun ies din casa a doua, a banilor. Deci am putea spune că vei mai scăpa de problemele din punct de vedere financiar. Și probabil că ți-au adus numeroase lecții în acest sens în ultimii ani. Pe care trebuie să le respecți de acum încolo. Unii dintre voi vor dori să evolueze, să se mute, să călătorească, să învețe lucruri noi sau să folosească unele informații învățate în trecut. Relația cu frații și surorile va avea parte de suișuri și coborâșuri. Jupiter rămâne în casa a șasea, deci ai parte de câteva luni pline de muncă și stres. Și ai putea profita de acest tranzit pentru îmbunătățirea stilului de viață.

Pești/Ascendent în Pești

În primele luni ale anului, Saturn și Neptun îți vor părăsi semnul. Și ar trebui să te bucuri pentru că, în ultimii trei ani cel puțin, ți-au adus numeroase limite și provocări. Deci putem spune că vei fi mai relaxat și mai pragmatic. Acești aștri vor trece în casa a doua, a banilor, ceea ce înseamnă că vor urma teste din acest punct de vedere. Și că va trebui să rămâi mai chibzuit sau cumpătat. Dar, până în iulie, beneficiezi de aspecte pozitive din partea lui Jupiter, guvernatorul tău, mai ales pe plan romantic sau în ceea ce privește relația cu copiii. Iar creativitatea ta va fi la cote uimitoare!