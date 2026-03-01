Nicuşor Dan, prima reacţie despre conflictul din Orientul Mijlociu. Anunţă că România nu se află sub nicio ameninţare directă

Preşedintele a anunţat că România nu este sub niciun fel de ameninţare directă şi spune că prioritatea în acest moment este siguranţa cetăţenilor români din zona de conflict.

"România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe.

Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.

România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Mesajul lui Nicuşor Dan vine la doar câteva ore după ce secretarul britanic al Apărării a anunţat că două rachete iraniene ar fi fost lansate spre Cipru, loc unde se află mai multe baze militare britanice. Rachetele, însă, nu au ajuns la ţintă, ci s-au prăbuşit în mare.

"Am avut două rachete balistice trase în direcţia Ciprului", a declarat duminică John Healey pentru BBC, precizând că avioane de luptă britanice participă la acţiuni "defensive" în regiune, operând din baza aeriană a Regatului Unit de pe insulă şi dintr-o bază din Qatar.

"Suntem acum suficient de siguri că nu erau menite să lovească Ciprul, dar asta arată cât de mult bazele noastre, personalul nostru, militari şi civili, sunt în prezent în pericol", a adăugat el, fără a furniza mai multe detalii privind rachetele sau o eventuală interceptare a acestora.

El a acuzat, de asemenea Teheranul, că este "din ce în ce mai aleatoriu, extins şi necontrolat în atacurile pe care le lansează", conform Agerpres.