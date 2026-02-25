€ 5.0954
Data actualizării: 11:44 25 Feb 2026 | Data publicării: 11:43 25 Feb 2026

România și relansarea relației economice cu China. Adrian Năstase lansează provocarea: „Cine va fi primul?”
Autor: Iulia Horovei

adrian nastase Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Adrian Năstase a analizat vizitele recente a mai multor lideri în China, lansând o provocare pentru oficialii români: „Cine va fi primul?”

„Cine va fi primul?”, se întreabă Adrian Năstase într-o analiză despre contextul internațional, în care China se poziționează clar ca superputere economică. Dar cine este oficialul român care va face primul pas în relansarea relației cu China?

Numeroși lideri occidentali, în vizită în China

„M-am gândit să vă prezint vizitele liderilor occidentali în China din ultimii ani (2023–2026) si care au avut ca obiective diplomația și businessul la pachet. În ultimii aproximativ trei ani, mai mulți lideri europeni — și nu numai — au mers la Beijing într-un context geopolitic complicat, dar cu un numitor comun: economia. Aproape toate aceste vizite au inclus delegații de oameni de afaceri, forumuri economice sau agende comerciale consistente”, a punctat fostul premier Adrian Năstase.

  • Franța / UE — Aprilie 2023

Emmanuel Macron (președintele Franței), alături de Ursula von der Leyen (președinta Comisiei Europene), a efectuat o vizită importantă în China. Macron a venit cu o delegație mare de business (zeci de CEO și lideri de companii). Obiective: contracte și cooperare industrială (aeronautică, energie, transport), relansarea dialogului economic UE–China, pe lângă dosarele politice (Ucraina, securitate globală).

  • Spania — Martie 2023 și Septembrie 2024

Pedro Sánchez (prim-ministru) a vizitat China de două ori în acest interval. Ambele vizite au avut:componentă economică clară, întâlniri cu mediul de afaceri, delegații de companii spaniole. În 2024: a fost organizat și un forum de afaceri China–Spania, accent pe exporturi, investiții și acces pe piața chineză.

  • Polonia — Iunie 2024

Andrzej Duda (președintele Poloniei) a efectuat o vizită de stat în China. Vizita a inclus: Polish–Chinese Business Forum la Shanghai, participarea firmelor și instituțiilor economice poloneze. Temele: creșterea exporturilor poloneze, investiții, cooperare economică bilaterală, plus discuții politice (inclusiv despre Ucraina).

  • Ungaria — 2023–2024

Viktor Orbán (prim-ministru) a fost prezent în China în contextul forumurilor și întâlnirilor legate de inițiativa Belt and Road. Caracteristicile vizitelor: accent pe investiții chineze în Ungaria (infrastructură, industrie), cooperare strategică și financiară, chiar dacă detaliile despre mărimea delegației de business nu sunt mereu publice, componenta economică a fost centrală. Recent, ministrul de externe chinez a vizitat Budapesta (a fost a 24-a intâlnire la acest nivel).

  • Italia — Iulie 2024

Giorgia Meloni (prim-ministru) a făcut o vizită oficială la Beijing. A fost una dintre cele mai „economice” vizite: peste 100–150 de antreprenori și reprezentanți de companii implicați în evenimentele asociate, întâlniri în cadrul Comitetului de Antreprenori China–Italia, semnarea unui plan de acțiune economică. Focus: industrie, exporturi, investiții, cooperare tehnologică.

  • Regatul Unit — Ianuarie 2026

Keir Starmer (prim-ministru) a devenit primul premier britanic din ultimii ani care a vizitat China. A fost însoțit de o delegație mare de business (aprox. 50–60 de persoane):finanțe, industrie, tehnologie, educație, cultură. Obiective: relansarea relațiilor comerciale, atragerea de investiții, repoziționarea economică a relației UK–China.

  • Germania — Februarie 2026

Friedrich Merz (cancelar) a mers la Beijing cu o delegație de top din industria germană. Printre sectoarele reprezentate: auto (grupuri mari), industrie, tehnologie. Scop: menținerea accesului companiilor germane pe piața chineză, echilibrarea relațiilor comerciale, cooperare industrială.

  • Canada — Ianuarie 2026

Mark Carney (prim-ministru) a efectuat o vizită la Beijing. Vizita a avut: un puternic accent pe comerț și relansarea relațiilor economice, întâlniri la nivel înalt cu conducerea chineză, discuții despre agricultură, energie și industrie. Deși nu toate detaliile despre mărimea delegației de business sunt publice, componenta economică a fost centrală.

Vor reuși oficialii români să relanseze relația cu China?

„Adaug faptul că, in perioada 31 martie - 2 aprilie, președintele Donald Trump va efectua o nouă vizită la Beijing. În aceste condiții, mă intreb dacă liderii politici ai României – țară cu vechi relatii de prietenie cu China – vor avea determinarea de a relansa aceste legături. Și care ar putea fi primul dintre ei care să se hotărască să conducă o delegație economică la Beijing.

Va fi președintele Nicușor Dan, va fi premierul Bolojan, va fi presedintele Senatului, Mircea Abrudean, va fi președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu? Sau vor merge miniștrii de externe, de interne, ai economiei, ai energiei, ai apărării, mai intâi? Eventual, după vizita președintelui Trump, de la sfârșitul lui martie…”, a conchis fostul prim-ministru.

x close