Data publicării: 19:20 16 Oct 2025

Teodor Baconschi, despre ultimele declarații făcute de Lavrov: Omul e complet depășit ca diplomat
Autor: Doinița Manic

lavrov-ucraina_95134800 Foto: Agerpres
 

Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a comentat recentul interviul acordat de Serghei Lavrov.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Teodor Baconschi a analizat declarațiile recente ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, considerând că acesta nu mai are nicio relevanță în contextul noii ere geopolitice și tehnologice. Baconschi a remarcat că, în timp ce lumea se schimbă rapid, Lavrov rămâne blocat în retorica anilor ’90, când Moscova negocia cu Washingtonul reducerea arsenalelor nucleare.

"Am citit interviul de ieri al lui Lavrov pentru revista ”Kommersant”. Nimic nou: Rusia respectă Carta ONU! Putin a crezut că Trump a înțeles în Alaska ce-și dorește Moscova: teritoriile semi-cucerite în Donbass îi revin în totalitate, iar Ucraina nu are voie să lucreze cu NATO și trebuie dezarmată. Din păcate, europenii vor să-l atragă pe Trump în ”războiul lui Biden”. Ei vor război, nu pace!

Și totuși, există ceva nou: suntem în plină revoluție AI și o întreagă generație de lideri occidentali s-a schimbat, pe când bătrânul Lavrov e tot acolo, cu abordările lui din anii 90, când America și Rusia discutau de reducerea arsenalelor nucleare, ca pe vremea URSS. Omul e complet depășit ca diplomat (de pildă regretă dispariția formatului 5+2 pentru Transnistria!) iar tonul răspunsurilor sale e apatic, defensiv, auto-victimizant", a scris Teodor Baconschi pe pagina sa de Facebook.

 

Ce declarase Lavrov

 
 

În interviul acordat de Lavrov revistei Komersant, menționat de Teodor Baconschi, ministrul rus de Externe a declarat că după summitul din Alaska, aliații Statelor Unite ar fi încercat să-l „abată de la calea cea dreaptă” pe președintele american Donald Trump și să prelungească conflictul din Ucraina. Totodată, comentând recentele declarații ale lui Trump despre posibile livrări de rachete Tomahawk, șeful diplomației ruse a afirmat că acest subiect „nu are legătură cu aspectele discutate în Alaska”.

„Da, se exercită presiuni asupra lui (a lui Donald Trump n.r.). După Alaska, a mers să se "sfătuiască", cum a spus chiar el, cu aliații din Washington. Ei au venit acolo împreună cu Volodimir Zelenski. Nici nu ascund faptul că vor să-l "abată de la calea cea dreaptă", cum spunem noi, de pe drumul pe care și l-a ales el însuși, potrivit instinctelor sale politice”, a declarat Serghei Lavrov.

