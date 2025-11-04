€ 5.0865
Data actualizării: 14:33 04 Noi 2025 | Data publicării: 13:56 04 Noi 2025

EXCLUSIV Mark Rutte, la București, după șocul retragerii militarilor americani. Speranțele lui Bogdan Chirieac: Poate că înțelege
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan mark rutte Președintele României, Nicușor Dan (stânga), șeful NATO, Mark Rutte (dreapta). Sursa foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat vizita șefului NATO, Mark Rutte, în România.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează miercuri, 5 noiembrie, prima sa vizită la București de la preluarea conducerii Alianței. Analistul Politic Bogdan Chirieac vede vizita de bun augur, mai ales în urma retragerii trupelor americane din România.

Semnalul dat de NATO pentru România

„După șocul resimțit de România odată cu decizia Statelor Unite de a retrage o parte din militarii staționați la baza de la Mihail Kogălniceanu, vizita lui Mark Rutte e binevenită. Bucureștiul are nevoie de o garanție suplimentară, simbolică din partea NATO, dincolo de tratatele internaționale, că NATO înțelege, în continuare, să apere fiecare centimetru din teritoriul său - așa cum ne spunea Joe Biden, în administrația trecută și cum a dat de înțeles și președintele Donald Trump. Numai că el a pus niște condiții acolo: fiecare stat trebuie să contribuie la finanțarea Alianței. Ceea ce, probabil, e adevărat.

În orice caz, e de salutat această vizită a lui Mark Rutte. După anunțul devastator venit de la Washington, faptul că Mark Rutte, cunoscător al României, fost premier al Olandei, vine la București, nu face altceva decât să asigure oarecum românii de soliditatea alianței occidentale”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

Perspectiva asupra apărării Flancului Estic al NATO

Deși Rutte a avut anterior o imagine mai puțin favorabilă asupra României ca premier al Olandei, în calitate de secretar general al NATO, poate înțelege mai bine poziția strategică specială a țării noastre pe Flancul Estic, crede Bogdan Chirieac, dar și provocările legate de securitate, inclusiv amenințările din zona Mării Negre.

„Mark Rutte a vizitat România atunci când era premier al Olandei. Din nefericire, ca premier al Olandei, el nu a avut întotdeauna o impresie prea favorabilă pentru România. A existat și o așa-zisă competiție cu Klaus Iohannis, care viza, și el, postul de secretar general al NATO. Iohannis n-a reușit să obțină nici măcar un vot din partea membrilor Alianței pentru această funcție.

Măcar în funcția de secretar general al NATO, poate că Mark Rutte înțelege mai bine poziția cu totul specială a României, aici, în Flancul Estic. Marea Neagră e zonă de război, avioanele NATO zboară acum zi de zi ca să combată dronele care amenință granițele României, deci ale NATO. Inclusiv azi-noapte - și probabil că aproape în fiecare noapte se dă alarma la baza din Fetești - și sunt interceptate drone rusești. Mark Rutte e un lider politic cu experiență și sunt convins că înțelege impactul asupra României și asupra Flancului Estic, din toate punctele de vedere” - sunt speranțele analistului politic.

