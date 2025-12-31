Tradiționala ciomăgeală de Anul Nou din Ruginoasa, marcată de o încăierare cu jandarmii

Jandarmii mobilizaţi miercuri în comuna Ruginoasa, pentru a preîntâmpina violenţele cu ocazia ciomăgelii dintre grupurile de localnici, manifestare tradiţională de Anul Nou în localitate, au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene, pe fondul încercării unor participanţi de a ocoli dispozitivele de ordine şi de a se angaja pe un traseu neautorizat.

Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene

„A fost necesară utilizarea gazelor lacrimogene, cu scopul de a opri înaintarea şi de a evita contactul direct între cele două grupuri de persoane. Susţinem desfăşurarea tradiţiilor locale, însă nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranţa participanţilor sau a celorlalţi cetăţeni. Prezenţa jandarmilor are ca obiectiv principal prevenirea incidentelor violente şi asigurarea faptului că nimeni nu este rănit”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Iaşi.

Totodată, Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi a informat, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că în comună au fost mobilizate efective însemnate, peste 200 de angajaţi de la structurile Ministerului Afacerilor Interne şi alte instituţii.

„Astăzi, în comuna Ruginoasa, au fost instituite măsuri de ordine publică pentru desfăşurarea manifestărilor tradiţionale de iarnă, în vederea prevenirii incidentelor şi asigurării siguranţei participanţilor. Pentru asigurarea ordinii publice, au fost mobilizaţi peste 200 de lucrători de la 200 de angajaţi de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, I.S.U.J. Iaşi - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Iaşi, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi şi din cadrul altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, care au acţionat conform atribuţiilor legale”, precizează informarea Prefecturii.

De ce a intervenit Jandarmeria

În cursul dimineţii, pe fondul încercării unui grup de participanţi de a depăşi dispozitivele de ordine şi de a urma un traseu neautorizat, forţele de ordine au intervenit conform procedurilor, pentru a preveni escaladarea situaţiei şi posibile acte de violenţă. Intervenţia a avut un caracter preventiv, vizând evitarea contactului direct între grupuri şi protejarea siguranţei persoanelor, fiind utilizate mijloace specifice de intervenţie, în mod proporţional, menţionează sursa citată.

"Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi susţine păstrarea tradiţiilor locale, însă subliniază că acestea trebuie să se desfăşoare cu respectarea strictă a legii şi a măsurilor de siguranţă. Facem apel la toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi să manifeste calm, responsabilitate şi cooperare, pentru ca tradiţiile de iarnă să rămână un prilej de bucurie pentru întreaga comunitate", a mai transmis instituţia.

Detalii despre tradiția din comuna Ruginoasa

La primele ore ale ultimei zile din an, atunci când noaptea se întâlneşte cu ziua, conform unei tradiţii milenare, în centrul comunei Ruginoasa are loc bătălia dintre „delenii” şi „vălenii”.

Bătrânii locului spun că această bătălie, sau Malanca, aşa cum mai este cunoscută, reprezintă nu doar confruntarea dintre tinerii de pe Dealul şi cei din Valea satului, ci confruntarea dintre relele vechiului an şi bunăstarea aşteptată de fiecare membru al comunităţii să o obţină în noul an.

Pregătirile mascaţilor „deleni” şi „văleni” încep cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, iar membrii fiecărei tabere se întâlnesc pentru a stabili propriile strategii de luptă.

„În dimineaţa ultimei zile din an se bate Valea cu Dealul”, spun localnicii.

Adică, încă de dinainte de a se lumina de ziuă, tinerii de pe Deal şi cei din Vale se adună, se îmbracă şi îşi pun măşti hidoase confecţionate manual, se înarmează cu ciomege şi îşi dispută supremaţia în sat bătându-se sub privirile spectatorilor.

Conform tradiţiei, după bătălie învingătorii sărbătoresc bătând cu măciucile în pământ, gonindu-i pe învinşi, îşi schimbă măştile hâde cu frumoase comanacuri şi petrec în mijlocul satului alături de „urşi”, „capre”, „cerbi”, „păuni”, „ţigani”, „mirese” sau „irozi”.

De multe ori, tradiția a degenerat în bătălii sângeroase

Au fost ani în care tradiţionala bătaie a degenerat în adevărate bătălii sângeroase. Ascunşi sub măştile confecţionate din piei de animale, şi moştenite de la o generaţie la alta, unii tineri şi-au lovit cu agresivitate rivalii, dar s-a întâmplat ca printre cei loviţi să fie şi persoane care priveau bătălia de pe margine.

În 2011, câţiva combatanţi au ajuns la spital din cauza capetelor sparte, picioarelor şi mâinilor rupte sau rănilor adânci, un tânăr în vârstă de 17 ani a rămas paralizat, iar un altul a murit. După aceste grave incidente, „bătălia de la Ruginoasa” se desfăşoară sub stricta supraveghere a forţelor de ordine a mai multor structuri ale MAI, fiind astfel transformată mai mult într-o bătaie simbolică, scrie Agerpres.