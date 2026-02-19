€ 5.0941
LOTO: Peste 10,38 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 19 februarie, 2026
Data publicării: 06:27 19 Feb 2026

LOTO: Peste 10,38 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 19 februarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO. Joi, 19   februarie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 19 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie, 2026, Loteria Romana a acordat 34.439 de castiguri in valoare totala de peste 4 milioane de lei.

LOTO.  La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 48.200 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc Plus de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria I, in valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria a II-a, in valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Pitesti. La categoria a III-a s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 79.698, 86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu-Mare si Baia-Mare.

LOTO. La tragerea Loto 6 din 49 de duminica, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri, in valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate  pe bilete.loto.ro si pe Amparcat.ro.

LOTO. La tragerea Loto 5 din 40 de duminica,15 februarie, s-a inregistrat un castig de categoria a II-a, in valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat bilete.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 19  februarie, 2026


Loto 6/49:  

Noroc:  

Joker: 

Noroc Plus:  

Loto 5/40: 

Super Noroc:  

