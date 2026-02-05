€ 5.0945
LOTO: Aproape 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 5 februarie, 2026
Data publicării: 12:43 05 Feb 2026

LOTO: Aproape 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 5 februarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto7

LOTO. Joi, 5 februarie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, 2026, Loteria Romana a acordat 30.714 castiguri in valoare totala de peste 2,76 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 22.400 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 1 februarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.447 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 1 februarie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 53.737,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 5 februarie, 2026


Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

x close