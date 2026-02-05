€ 5.0945
DCNews Stiri Kelly Clarkson renunță la emisiunea ei: „Următorul capitol din viața mea este despre echilibru”
Data actualizării: 13:08 05 Feb 2026 | Data publicării: 13:07 05 Feb 2026

Kelly Clarkson renunță la emisiunea ei: „Următorul capitol din viața mea este despre echilibru”
Autor: Alexandra Curtache

kelly clarkson Foto: Instagram

Câștigătoarea premiului Grammy a anunțat luni, 2 februarie, că actualul sezon al talk-show-ului său va fi ultimul.

Kelly Clarkson se pregătește pentru următorul capitol din viața ei după ce a decis să renunțe la emisiunea ei de talk-show difuzată în timpul zilei.

„După ani de program zilnic intens, Kelly este încântată să treacă la un ritm diferit și să aibă mai multă flexibilitate pentru a petrece timp cu copiii ei, fără structura unei emisiuni zilnice. Kelly vrea în continuare să facă muzică și să cânte, și este deschisă să participe la proiecte care îi plac, dar nimic care să necesite o muncă zilnică continuă. Pentru ea, această nouă etapă este despre echilibru”, a declarat în exclusivitate o sursă pentru People.

Câștigătoarea premiului Grammy, în vârstă de 43 de ani, a anunțat luni, 2 februarie, că actualul sezon al emisiunii The Kelly Clarkson Show va fi ultimul, punând capăt seriei NBC după șapte sezoane.

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de The Kelly Clarkson Show (@kellyclarksonshow)

Mesaj emoționant pentru echipă și fani

Într-o declarație publicată pe Instagram, Clarkson a reflectat asupra perioadei în care a prezentat emisiunea și asupra echipei din spatele acesteia.

„Am fost extrem de norocoasă să lucrez cu un grup de oameni atât de remarcabili la „The Kelly Clarkson Show”, atât în Los Angeles, cât și în New York. Au fost atât de multe momente și emisiuni uimitoare în aceste șapte sezoane.

Sunt veșnic recunoscătoare și onorată că am lucrat alături de cea mai grozavă trupă și echipă pe care ți-ai putea-o dori, de toți oamenii talentați și inspirați care și-au împărtășit timpul și viața cu noi, de toți fanii care au susținut emisiunea noastră și de NBC pentru că a fost întotdeauna un partener atât de încurajator și incredibil”, a scris cântăreața. 

kelly Clarkson a continuat să împărtășească că această decizie îi va permite să „acorde prioritate” celor doi copii ai săi: fiica sa, River, în vârstă de 11 ani, și băiatul ei, Remy, în vârstă de 9 ani, pe care îi are împreună cu fostul soț, Brandon Blackstock.

„Nu a fost o decizie ușoară, dar acest sezon va fi ultimul în care voi prezenta emisiunea „The Kelly Clarkson Show”. Renunțarea la programul zilnic îmi va permite să acord prioritate copiilor mei, ceea ce mi se pare necesar și potrivit pentru următorul capitol din viața noastră”, a continuat ea. 

Un divorț complicat cu un final tragic

Artista a depus cererea de divorț de Blackstock în iunie 2020, după aproape șapte ani de căsătorie. Fostul cuplu a fost implicat într-o lungă bătălie juridică privind pensia alimentară, custodia celor doi copii și ferma lui Clarkson din Montana. Clarkson a câștigat custodia principală a copiilor în noiembrie 2020, iar fostul cuplu a finalizat divorțul în martie 2022. Blackstock a fost obligat să părăsească ferma până în iunie 2022.

În vara anului 2023, cântăreața și compozitoarea și copiii ei s-au mutat la New York înaintea celui de-al cincilea sezon al emisiunii The Kelly Clarkson Show.

Din păcate, Blackstock a murit de cancer în august 2025. Avea 48 de ani.

„Brandon a luptat cu curaj împotriva cancerului timp de mai bine de trei ani. A murit în pace, înconjurat de familie”, a declarat un reprezentant al familiei în acea perioadă.

kelly clarkson
emisiune
talk show
