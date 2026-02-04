Investiții de peste 131 milioane de lei pentru apă-canal și iluminat în județul Buzău

Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), investiţiile pe care administraţiile publice le vor implementa în perioada viitoare vor ajuta la dezvoltarea comunităţilor, motiv pentru care cel mai probabil programele vor continua şi pe parcursul acestui an.

Florin Bănică: "Investiții de 131 milioane de lei în Buzău"

"Mă bucur să văd că judeţul Buzău care destul multe proiecte pe apă-canal, vorbim de investiţii totale de aproximativ 131 milioane de lei care vor veni în următoarea perioadă în judeţul Buzău. Sunt sigur că aceste programe vor aduce plus valoare mai ales când vorbim de apă-canal, ştim foarte bine că la nivel naţional suntem oarecum în infringement pe calitatea apei. Intenţia noastră este să mai deschidem un apel de apă-canal, cu siguranţă şi pentru programul acesta. Să ştiţi că domnul preşedinte şi eu şi toată lumea milităm să rămână bugetul AFM-ul intact, să putem să facem faţă cerinţelor şi plăţilor care au venit şi vin la dumneavoastră. Să ştiţi că AFM în anul 2025 a făcut plus de 3,5 miliarde de lei", a declarat Florin Bănică, preşedintele AFM.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat că va căuta soluţii pentru extinderea reţelelor de apă-canal la nivelul tuturor comunităţilor locale, cu precădere în zonele care se confruntă cu o calitate slabă a apei potabile.

Prioritate pentru localitățile cu probleme de apă potabilă

"Sunt bucuros că sunt 7 proiecte pe apă canal din cele 29, suntem peste media pe ţară. E un cuantum de aproape 131 de milioane, deci o investiţie destul de consistentă în perioada următoare. O să încercăm în următoarea perioadă şi cu Compania de Apă să pregătim pentru apelul următor proiecte mult mai bune, cu punctaje mult mai mari astfel încât în zona de apă-canal să mai închidem anumite solicitări şi unde DSP-ul a găsit că nu este apa potabilă. Cred că astea sunt urgenţele, trebuie să fie făcute investiţiile din toate fondurile astfel încât să putem închide această problemă cât mai repede din în judeţ. Sunt urgenţe vreo şase comunităţi, cam ştim priorităţile şi pe şcoli şi pe grădiniţe", a precizat Marcel Ciolacu.

Contractele au fost semnate de către primarii şi reprezentanţii AFM în cadrul unei întâlniri organizate miercuri la CJ Buzău.