€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Cum poate fi oprit fenomenul meditațiilor excesive. Propunerea lui Eugen Ilea / video
Data actualizării: 14:43 03 Feb 2026 | Data publicării: 12:10 03 Feb 2026

EXCLUSIV Cum poate fi oprit fenomenul meditațiilor excesive. Propunerea lui Eugen Ilea / video
Autor: Elena Aurel

profesor-elev-meditatii_37652900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Fenomenul meditațiilor excesive, care transformă învățarea într-un sistem paralel și pune presiune pe copii încă din clasele mici, poate fi oprit. Iată cum!

Eugen Ilea, Președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a vorbit despre fenomenul meditațiilor și a explicat că unii părinți încep să-și trimită copiii la meditații încă din școala primară, pentru a se asigura că cei mici vor avea acces la școli de elită, ceea ce nu este de lăudat. Pe de altă parte, acesta a explicat că meditațiile pentru copiii care au nevoie de sprijin sunt foarte utile. 

„Fenomenul meditațiilor tinde să ajungă un fel de sistem paralel de învățământ. Observ că lucrurile tind să evolueze spre niște aspecte extreme: meditații cu clase întregi aproape. Eu înțeleg meditațiile pentru a învața mai mult, pentru a-și crește șansele, pentru performanță, dar să faci meditații ca să ții pasul cu ceilalți, pentru că la catedră nu se predă suficient, acolo apar probleme”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului

„Chestia cu „să facem meditații ca să-i ajungem pe ceilalți din urmă” este o direcție pe care foarte mulți părinți o abordează. Școala trebuie să împartă în clase de 32 de copii și nu poți tu, ca profesor, să ții o clasă cu 32-36 de copii la același nivel.

Au niveluri diferite și atunci noi, ca părinți, ne dorim ca copilul să meargă în continuare în aceeași clasă, să țină nivelul cu ceilalți copii și apelăm la meditații. Acestea sunt normale. Nu sunt normale acele meditații făcute pe bandă rulantă, cu 7-10 copii - această industrie.

Avem și situații în care profesorul face meditații cu 2-3 copii care au nevoie de acel sprijin. Se întâmplă lucrul acesta în școala românească fără bani. Este un lucru de lăudat.

Un lucru pe care nu-l voi lăuda sunt acele meditații cerute de părinții copiilor de clasa a II-a, a III-a: „Începem meditațiile de la clasele mici pentru că îmi doresc ca copilul meu să ajungă la nu știu ce școală, la nu știu ce colegiu, și atunci trebuie să fac meditații cu el”, a spus Eugen Ilea. 

VEZI ȘI: Bullying, droguri și violență în școli. Concluzia suedezilor după 60 de ani. Eugen Ilea: Ar trebui să învățăm ceva

Care e soluția

Eugen Ilea a explicat că are o soluție pentru a stopa aceste practici ale părinților care le fac rău copiilor. Este vorba despre orientarea timpurie a copiilor în funcție de vocație și de nevoi, începând din clasele a V-a sau a VI-a. Potrivit acestuia, foarte mulți copii au nevoie de îndrumare, iar lipsa ei poate duce la abandon școlar. 

„E și o „nebunie” a părinților. Sunt și părinți care exagerează, care sacrifică vârsta copilăriei pentru niște himere ale lor, că trebuie neapărat din a V-a să ajungă la colegiul X”, a spus Sorin Ivan. 

„Avem o rezolvare dacă vom face orientare pe vocația copilului și pe ceea ce poate copilul, puțin mai jos. Am înțeles că sunt tot felul de programe de orientare începând cu clasa a VIII-a. Haideți să mergem mai jos, haideți să mergem la a V-a, a VI-a și atunci vom putea gestiona parcursul educațional al copiilor, nu neapărat cum doresc părinții, ci pentru nevoia copiilor lor.

Sunt foarte mulți copii care au nevoie de îndrumare. Din păcate, părinții nu înțeleg lucrul acesta, nici diriginții sau profesorii de la clasă nu înțeleg că au nevoie de îndrumare, și astfel îi pierdem pe drum și se ajunge inclusiv la abandon școlar.

Am văzut că încet-încet, în mici orașe, în mici unități de învățământ s-a început un astfel de proiect, dar eu l-aș duce prin minister și l-aș face un proiect național”, a spus Eugen Ilea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Eugen Ilea
DC EDU
sorin ivan
meditatii
abandon scolar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 22 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 26 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 45 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 53 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 41 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 58 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close