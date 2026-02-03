Eugen Ilea, Președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a vorbit despre fenomenul meditațiilor și a explicat că unii părinți încep să-și trimită copiii la meditații încă din școala primară, pentru a se asigura că cei mici vor avea acces la școli de elită, ceea ce nu este de lăudat. Pe de altă parte, acesta a explicat că meditațiile pentru copiii care au nevoie de sprijin sunt foarte utile.

„Fenomenul meditațiilor tinde să ajungă un fel de sistem paralel de învățământ. Observ că lucrurile tind să evolueze spre niște aspecte extreme: meditații cu clase întregi aproape. Eu înțeleg meditațiile pentru a învața mai mult, pentru a-și crește șansele, pentru performanță, dar să faci meditații ca să ții pasul cu ceilalți, pentru că la catedră nu se predă suficient, acolo apar probleme”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Chestia cu „să facem meditații ca să-i ajungem pe ceilalți din urmă” este o direcție pe care foarte mulți părinți o abordează. Școala trebuie să împartă în clase de 32 de copii și nu poți tu, ca profesor, să ții o clasă cu 32-36 de copii la același nivel.

Au niveluri diferite și atunci noi, ca părinți, ne dorim ca copilul să meargă în continuare în aceeași clasă, să țină nivelul cu ceilalți copii și apelăm la meditații. Acestea sunt normale. Nu sunt normale acele meditații făcute pe bandă rulantă, cu 7-10 copii - această industrie.

Avem și situații în care profesorul face meditații cu 2-3 copii care au nevoie de acel sprijin. Se întâmplă lucrul acesta în școala românească fără bani. Este un lucru de lăudat.

Un lucru pe care nu-l voi lăuda sunt acele meditații cerute de părinții copiilor de clasa a II-a, a III-a: „Începem meditațiile de la clasele mici pentru că îmi doresc ca copilul meu să ajungă la nu știu ce școală, la nu știu ce colegiu, și atunci trebuie să fac meditații cu el”, a spus Eugen Ilea.

Care e soluția

Eugen Ilea a explicat că are o soluție pentru a stopa aceste practici ale părinților care le fac rău copiilor. Este vorba despre orientarea timpurie a copiilor în funcție de vocație și de nevoi, începând din clasele a V-a sau a VI-a. Potrivit acestuia, foarte mulți copii au nevoie de îndrumare, iar lipsa ei poate duce la abandon școlar.

„E și o „nebunie” a părinților. Sunt și părinți care exagerează, care sacrifică vârsta copilăriei pentru niște himere ale lor, că trebuie neapărat din a V-a să ajungă la colegiul X”, a spus Sorin Ivan.

„Avem o rezolvare dacă vom face orientare pe vocația copilului și pe ceea ce poate copilul, puțin mai jos. Am înțeles că sunt tot felul de programe de orientare începând cu clasa a VIII-a. Haideți să mergem mai jos, haideți să mergem la a V-a, a VI-a și atunci vom putea gestiona parcursul educațional al copiilor, nu neapărat cum doresc părinții, ci pentru nevoia copiilor lor.

Sunt foarte mulți copii care au nevoie de îndrumare. Din păcate, părinții nu înțeleg lucrul acesta, nici diriginții sau profesorii de la clasă nu înțeleg că au nevoie de îndrumare, și astfel îi pierdem pe drum și se ajunge inclusiv la abandon școlar.

Am văzut că încet-încet, în mici orașe, în mici unități de învățământ s-a început un astfel de proiect, dar eu l-aș duce prin minister și l-aș face un proiect național”, a spus Eugen Ilea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

