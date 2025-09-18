Data publicării:

EXCLUSIV  România, țara în care unii copii merg la școală doar pentru corn și lapte. Efectul măsurilor Guvernului / video

Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a atras atenția asupra efectelor măsurilor recente ale guvernului și a subliniat că bursele reprezintă motivația copiilor de a învăța, iar blocarea Programului „Cornul și laptele” riscă să-i facă pe unii copii din mediul rural să nu mai vină la școală.

Eugen Ilea a vorbit despre măsurile adoptate de actualul guvern în sistemul de educație și a explicat că bursele reprezintă rezultatul muncii copiilor și motivația lor de a învăța. 

„Nu înțelegem că acea bursă reprezintă pentru acel copil, care o primea sau care își dorește să o obțină, rezultatul muncii lui și reprezintă motivația lui de a învăța. Chiar dacă noi putem să gândim: „Pe vremea mea nu se primea bursa”. Nu! Haideți să terminăm cu aceste concepții că „pe vremea mea...”.

Am auzit și astfel de lucruri, că „pe vremea mea nu se primeau burse, așa că mai tăceți din gură". Nu! Reprezintă valorificarea muncii lor și dorința lor de a avea un ban al lor”, a spus Eugen Ilea. 

„Trăim în ceea ce se cheamă societatea cunoașterii, în era inteligenței artificiale, și părinții din mediul rural își retrag copii de la școală și îi iau cu ei la muncile câmpului. Asta e dureros pentru că și în mediul rural sunt copii extraordinar de inteligenți care se pierd”, a spus Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului. 

 

„După blocarea Programului „Cornul și laptele", vom avea copii care nu vor mai veni la școală"

Eugen Ilea a atras atenția că, din cauza creșterii TVA-ului, Programul „Cornul și laptele” s-a blocat. Acesta a explicat că programul oferea copiilor o masă și îi atrăgea către școală, iar blocarea lui va face ca unii copii să nu mai vină la școală și să renunțe la educație. 

„Vă mai dau o știre. Având în vedere aceste măsuri cu creșterea TVA-ului la lapte, de la 9% la 11%, s-a blocat Programul „Cornul și laptele". Nu mai funcționează", a spus Eugen Ilea. 

„Aici era marea cheltuială a țării: cornul și laptele”, a spus Sorin Ivan. 

„Mai ales că acei bani nu sunt numai din bugetul României, sunt bani de la Bruxelles”, a spus Eugen Ilea. 

„Cu siguranță știți că unii copii tocmai de aia se duceau ca să ia cornul și laptele, apoi o masă caldă”, a spus Sorin Ivan. 

„Acel corn și lapte reprezenta o masă pentru acei copii, din păcate. Eu știu ce am semnat atunci când s-a implementat. El era ca un program educațional, noi l-am transformat într-un program social. Este bine și așa pentru că în felul acesta atrăgeam niște copii către școală. Acum, cu blocarea acestui program, iar vom avea copii care nu vor mai veni la școală, vor renunța”, a spus Eugen Ilea la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici. 

