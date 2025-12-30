Super Revelion 2026 România TV. Va fi mega petrecere / video

Va fi super petrecere și în sufragerie! România TV se va ocupa de buna dumneavoastră dispoziție. În acest an, prezentatorii și reporterii postului își lasă deoparte rolul de jurnaliști și îmbracă hainele de sărbătoare. Timp de 16 ore, zeci de artiști îndrăgiți vor întreține buna dispoziție a publicului. Surpriza serii constă în aparițiile speciale ale jurnaliștilor și politicienilor, invitați să urce pe scenă alături de artiști și să-și testeze talentul.

Vom vedea celebrităţi cu măşti! România TV produce surpriza Anului Nou în televiziune! Un spectacol extraordinar, cel mai bun revelion este din nou la România TV!

Printre invitații de seamă se numără Adrian Minune, Georgiana Lobonț, Adriana Antoni, Dan Ciotoi și alți artiști îndrăgiți.

VEZI ȘI: Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an