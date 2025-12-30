€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Mass-media Super Revelion 2026 România TV. Va fi mega petrecere / video
Data publicării: 20:33 30 Dec 2025

Super Revelion 2026 România TV. Va fi mega petrecere / video
Autor: Ioana Dinu

revelion romania tv. 2026 Dacă de Revelion stați acasă, nu vă faceți griji! România TV are super program
 

Dacă de Revelion stați acasă, nu vă faceți griji!

Va fi super petrecere și în sufragerie! România TV se va ocupa de buna dumneavoastră dispoziție. În acest an, prezentatorii și reporterii postului își lasă deoparte rolul de jurnaliști și îmbracă hainele de sărbătoare. Timp de 16 ore, zeci de artiști îndrăgiți vor întreține buna dispoziție a publicului. Surpriza serii constă în aparițiile speciale ale jurnaliștilor și politicienilor, invitați să urce pe scenă alături de artiști și să-și testeze talentul.

Vom vedea celebrităţi cu măşti! România TV produce surpriza Anului Nou în televiziune! Un spectacol extraordinar, cel mai bun revelion este din nou la România TV!

Printre invitații de seamă se numără Adrian Minune, Georgiana Lobonț, Adriana Antoni, Dan Ciotoi și alți artiști îndrăgiți.

VEZI ȘI: Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

revelion
2026
romania tv
adrian minune
dan ciotoi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
30 decembrie: Instaurarea Republicii, comemorare sau aniversare? O „serbare” din Rusia a ales data. Deputații erau plecați în concediu / video
Publicat acum 47 minute
Guvernul schimbă regulile de plată pentru concediile medicale, începând din 2026
Publicat acum 54 minute
De ce doar Statele Unite ale Europei mai pot salva UE. Singura șansă și pentru România
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Ilie Bolojan și-a făcut bilanțul la final de an 2025: Când am ajuns la Palatul Victoria am avut trei obiective importante
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Decizia din 23 august 1944 și prețul plătit de Armata Română: De ce sute de mii de soldați români au fost luați prizonieri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close