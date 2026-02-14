€ 5.0943
Data actualizării: 15:30 14 Feb 2026 | Data publicării: 15:29 14 Feb 2026

Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

viktor orban in belgia Foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac dur la adresa premierului ungar Viktor Orban.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în timpul unei discuții de grup la Conferința de Securitate de la Munchen că premierul ungar Viktor Orbán se gândește să-și mărească burta în loc să-și consolideze armata, potrivit RBC Ukraine.

„Domnul Ischinger a declarat într-un interviu acordat înaintea acestei conferințe că, atâta timp cât Ucraina apără Europa, pericolul nu este atât de mare. Dacă vorbim direct și puțin cinic, aceasta este, mai mult sau mai puțin, situația de astăzi. Dar uitați-vă la preț”, a spus Zelenski.

Președintele a subliniat că ucrainenii sunt cei care țin frontul european.

„În spatele poporului nostru stau o Polonia independentă și statele baltice libere. Poate exista o Moldovă suverană. Și o România fără dictatură. Și chiar și un singur Viktor se poate gândi cum să-și mărească burta și nu cum să-și mărească armata pentru a împiedica tancurile rusești să se întoarcă pe străzile din Budapesta”, a adăugat el.

volodimir zelenski
viktor orban
romania
ucraina
conferinta de securitate munchen
